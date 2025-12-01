‘Yo merezco esta corona’: Fátima Bosch niega renuncia a Miss Universo

En medio de la controversia que surgió después de su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch habló con firmeza sobre los rumores que sugerían una posible renuncia al título.

Durante una entrevista con Jéssica Carrillo, Bosch señaló que su triunfo fue resultado del trabajo que realizó durante todo el certamen. Aseguró que compitió en igualdad de condiciones con todas sus compañeras y que su esfuerzo la llevó a obtener la corona. Por ello, consideró incongruente pensar en dejar atrás algo por lo que luchó tanto tiempo.

“Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda… Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras… Y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”, expresó.

La modelo también comparó su papel como Miss Universo con un empleo formal, subrayando que nadie renunciaría a un puesto conseguido gracias a talento y dedicación.

Pese a mantenerse firme, Bosch admitió que los ataques digitales han sido una parte dolorosa de esta nueva etapa, especialmente por los señalamientos dirigidos hacia su familia. Aun así, destacó que se mantiene enfocada en su propósito dentro del certamen y en las metas que se ha trazado para su año de reinado.

“Claro que me duele, porque atacan a mi familia y me atacan a mí”, dijo la reina de belleza.

La joven reina remarcó que no planea defenderse de rumores que considera infundados, asegurando que cuando existe una verdad clara, las explicaciones sobran. También reconoció que su triunfo generó polémica “Yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, que es lo que hoy está haciendo Miss Universo”

Finalmente, Bosch reiteró que su intención es seguir adelante con su agenda global y con las causas sociales que la llevaron a competir desde el inicio.

LMCT