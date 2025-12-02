Función ‘pet-friendly’ de Zootopia 2 en China se vuelve viral| VIDEO

Ir al cine casi siempre se relaciona únicamente con butacas llenas, un sonido envolvente y el olor a palomitas de maíz, sin embargo, China opto por agregar algo más, perros.

El país de Asia permitió la entrada de perros de diversas razas y tamaños al cine para ver la función de la nueva película Zootopia 2, cuya trama se centra en animales.

Las imágenes se han vuelto virales debido a la efusiva reacción de los animales, que aparecen bailando en brazos de sus dueños y moviendo la cola al ritmo de la música de la película. La escena, que fue calificada por muchos como “adorable”, despertó también una ola de comentarios encontrados.

Lo real es que esta situación convirtió varias funciones en una reunión de amantes de los animales y de perritos quien acompañaban a sus dueños.

Judy Hopps, en una escena de "Zootopia 2" ı Foto: AP

China se ha convertido en los últimos años en un país donde hay muchísimas mascotas, por lo que no es la primera vez que en las salas de cine se permite el ingreso de perros, ya que desde 2017 en algunas compañías permiten acudir con tu mascota, aunque esta práctica no es generalizada.

Algunos cines proporcionaron suministros especiales para las mascotas, tales como pañales, agua, servilletas para una mejor experiencia tanto de los perrunos como de los dueños.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, pues en redes, usuarios consideran que no es un espacio apto para los animales e incluso podrían lastimar su canal auditivo debido al alto volumen del cine.

Además, algunos otros argumentan en contra de la llamada ‘humanización’ de los animales que se ha dado en diversos países.

Si te preguntas si tú puedes acudir a una función con tu mascota, la respuesta es no, aunque en México la cadena Cinemex ha organizado algunas funciones especiales en las que se permitió el ingreso.

¡Perritos en el cine! 🎬🐶

🐕🤩¿Te imaginas ir al cine con tu lomito? Pues eso pasó en algunas salas de cine en China, que abrieron funciones "Pet friendly" para la película de 'Zootopia 2'#Zootopia #China #Cines #Película pic.twitter.com/mebYDrc1Bq — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 2, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT