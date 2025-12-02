Muere Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon

La industria del entretenimiento en México despidió este fin de semana a Fernando Meza, actor de doblaje y una de las voces más representativas del universo Huevocartoon.

Su muerte fue anunciada por el propio estudio de animación mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, donde se destacó el papel esencial que tuvo en la historia creativa de la compañía.

En el mensaje oficial, Huevocartoon lamentó profundamente la partida del artista, a quien describieron como “una de las mentes creativas más importantes del estudio”.

Con mucha tristeza, lamentamos informar el fallecimiento de Fernando Meza...



Fue una de las grandes mentes de Huevocartoon, donde no solo aportó creatividad, sino que le dio voz a varios personajes, incluyendo el entrañable Tlacua.



Descanse en paz. pic.twitter.com/Y6AXBdRHhH — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) December 2, 2025

Con su talento para crear voces distintivas, Meza dio vida a personajes como Tlacua, Ferdinand y Chema, figuras que se convirtieron en parte esencial del sello humorístico del proyecto.

La dupla formada por Fernando Meza y Rodolfo Riva Palacio fue especialmente recordada por interpretar a Tlacua y Cuache, dos tlacuaches que viven en el desagüe y se han convertido en íconos del contenido digital mexicano.

El estudio también destacó que Meza continuó activo hasta hace poco tiempo, cuando grabó una de sus últimas participaciones. Según el comunicado, su simpatía, espontaneidad y energía marcaban cada proyecto en el que colaboraba, cualidades que lo hicieron sumamente querido.

En su mensaje final, Huevocartoon expresó condolencias a la familia del creativo, con quienes se solidarizaron “Descanse en paz nuestro querido Ferdinand”.

En redes sociales, usuarios expresan su tristeza por la perdida de Meza, pues lo catalogan como una de las voces más queridas de la animación mexicana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT