Leonardo Leal, conocido como El Charro, es un joven influencer y deportista mexicano de la charrería que ha ganado gran popularidad en redes sociales. Además, es conocido por ser novio de Tatiana Flores, jugadora de Tigres

Actualmente su nombre ha llamado la atención debido a su participación en La Pijamada Viral un programa de Aldo Tamez de Nigris, ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Te contamos quién es Leonardo Leal, a qué se dedica, cuál es su edad y estatura.

¿Quién es Leonardo Leal El Charro? De dónde es, edad, estatura

Leonardo Leal Cantú tiene 24 años y es originario de Nuevo León. En redes sociales ha destacado por compartir su día a día siendo charro, jinete e influencer; en Instagram ya supera los 700 mil seguidores.

TE RECOMENDAMOS: El que todos buscan El VIDEO que lanzó a la fama a Lady Pays

Sobre su estatura, no se sabe con exactitud cuánto mide, sin embargo, un aproximado sería 1.80 metros.

Inició en Instagram, con el username leonardo_lealcantuu en 2016, compartiendo su vida en la charrería. Del mismo modo, Leonardo Leal ha participado en proyectos musicales, como el video de “Me Muero” de Shaira Peláez en 2024.

En junio de este año, el famoso participó en un video musical de la cantante de regional mexicano Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández.

El joven también es conocido por su relación con la futbolista Tatiana Flores, de Tigres. En redes sociales la pareja compartió una sesión fotográfica muy romántica del 31 de octubre, Halloween, en la que visten atuendos de Woody y Jessie, personajes de la película Toy Story, un clásico del cine animado.

“Contigo al infinito y más allá. Woody & Jessie”, escribió en la publicación la amazona, quien ha destacado en la Liga MX Femenil. Las imágenes cuentan con más de 160 mil Me Gusta y 337 comentarios de amistades y fans que aseguran que las postales son hermosas.

El joven apodado El Charro, también suele compartir en redes sociales parte de su día a día como jinete. Ha recorrido el país, visitando lugares como Guadalajara, Lagos de Moreno, Aguascalientes, Saltillo, Zacatecas y Nuevo León, entre otras.

Leonardo Leal Cantú igualmente es conocido por tener una amistad con el también influencer Aldo T. de Nigris, ganador de la tercera temporada del reality show La Casa de los Famosos México. Los creadores de contenido, de acuerdo con lo publicado en sus redes, asistieron juntos a un concierto en 2024.

Actualmente, Leal participa en La Pijamada Viral, programa organizado por el sobrino de Poncho de Nigris. La actitud y atractivo físico de El Charro, ha llamado la atención de miles de personas en el mundo digital.