La Pijamada Viral: Dónde ver el programa de Aldo de Nigris

Lo que debes saber de La Pijamada Viral de Aldo de Nigris

Luego de que Aldo de Nigris fue el ganador de la tercera edición de La Casa de los Famosos México, el creador de contenido armó su propio reality show, con un formato similar, pero ahora llamado La Pijamada Viral.

El programa es similar al de La Casa de los Famosos, en el que un grupo de famosos van a estar encerrados en una casa viviendo la experiencia como la de los realities más famosos del momento.

Los famosos influencer que entrarán a esta casa serán grabados 24/7 y será transmitido por redes sociales para que los fans puedan ver qué hacen durante todo el día.

Los participantes serán revelados cuando inicie el reality show, sin embargo, Aldo de Nigris publicó algunas pistas en sus redes sociales sobre quiénes podrán ser los influencers que se animarán a vivir esta experiencia.

Durante los días que estén encerrados, los participantes van a realizar actividades y juegos a distintas horas del día, para poner a prueba las capacidades y habilidades de los famosos.

¿Dónde y a qué hora ver La Pijamada Viral?

La Pijamada Viral inicia este lunes 1 de diciembre a las 13.30 horas y se podrá ver a través del canal de YouTube @AldoTdenigris de manera gratuita.

Participantes de La Pijama Viral

Si bien los nombres de los participantes aún no han sido revelados, Aldo de Nigris publicó ciertas pistas en su perfil sobre quiénes van a estar en su programa.

Algunos de los nombres que aparecieron en la mesa fueron los de los amigos cercanos de Aldo que han hecho colaboraciones con él en videos o salen en su programa de ejercicio de YouTube, suenan nombre como:

Ramón Villa

Fernanda Arriella

Andrea de Nigris

Estos son algunos de los nombres que han dado los fans, sin embargo, no hay certeza de eso, por lo que los fans tienen que esperar a que se estrene el programa para conocer a todos los participantes.

¿Cuánto dura La Pijamada Viral?

La Pijamada Viral durará solo 5 días, ya que estará del 1 al 5 de diciembre, por lo que no será una temporada larga como los programas de la tele que duran 10 semanas.