El fin de año llegó y, con ello, le damos la bienvenida al Twitch Recap 2025. Cada año, la audiencia más constante de la plataforma aguarda con entusiasmo la llegada de su informe anual, mismo que ofrece a cada usuario un desglose personalizado de sus hábitos de consumo y actividad dentro del sitio.
Además, brinda al público con exactitud una lista de streamers más vistos de los últimos 12 meses. Aquí te contamos quiénes lideran Twitch.
Twitch Recap 2025: Streamers más vistos
De acuerdo con información de la página Twitchstats, los streamers más vistos durante este 2025 en idioma español fueron:
Regañan a Fátima Bosch por comer una hamburguesa y causa indignación en redes| VIDEO
- IBAI, con 6 millones 904 mil espectadores
- KNEKRO, con 145 mil 054 espectadores
- ILLOJUAN, con 83 mil 766 espectadores
- RUBIUS, con 77 mil 043 espectadores
- KINGSLEAGUE, con 68 mil 090 espectadores
- GORILON, con 65 mil 616 espectadores
- DIARIOMARCA, con 62 mil 592 espectadores
- MIXWELL, con 54 mil 936 espectadores
- THEROP23, con 52 mil 717 espectadores
- JUANSGUARNIZO, con 52 mil 234 espectadores
- DJMARIIO, con 50 mil 759 espectadores
- ALEXELCAPO, con 50 mil 204 espectadores
¿Cómo acceder a mi Twitch Recap 2025?
Para consultar tu resumen personalizado de 2025, sigue estos pasos:
- Ingresa desde el navegador de tu preferencia, ya sea en celular o computadora, a la página oficial de Twitch Recap.
- Accede con tu cuenta de Twitch.
- Se mostrarán tus estadísticas: horas vistas, creadores destacados y más datos de tu actividad.
Si quieres compartir tu Twitch Recap 2025 en redes sociales:
- Ve hasta la parte inferior de la página.
- Localiza la opción “Compartir”.
- Elige la plataforma que prefieras para publicar tu recap para que tus amigos la vean.
Es importante que tomes en cuenta que, aunque la aplicación móvil de Twitch envió notificaciones sobre la llegada del Recap 2025, el acceso al informe anual únicamente puede realizarse desde un navegador web, ya sea en celular o computadora.
Twitch Recap 2025 refleja cambios en la audiencia
Pero no todo son buenas noticias. Si bien la plataforma mantuvo el mismo formato para su resumen anual, el año estuvo caracterizado por variaciones en los niveles de audiencia.
A pesar de contar con eventos de gran alcance como Squid Craft Games y la esperada Twitch Cup 4, Twitch reportó una caída general en el número de visualizaciones. Esto significa que, la plataforma debe renovarse para continuar conquistando a su público, o morirá y pasará a ser un recuerdo dentro de una era del mundo digital.