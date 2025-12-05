Mariana Botas se despide de Eduardo Manzano tras su muerte: ‘Siempre serás mi abuelito’

Este viernes 5 de diciembre, la farándula mexicana se estremeció ante la muerte de Eduardo Manzano, reconocido comediante que falleció con 87 años de edad. La noticia no tardó en generar diversas reacciones entre sus amigos, colegas y fans.

“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, informó Lalo, el hijo de Eduardo Manzano, quien destacó en la comedia mexicana por ser parte del legendario dúo Los Polivoces.

🚨#ÚLTIMAHORA | El actor Eduardo Manzano, también conocido como "El Polivoz", falleció a los 87 años de edad. https://t.co/zYUYb0wGcQ pic.twitter.com/5DCPHtpuMC — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 5, 2025

Mariana Botas reacciona a la muerte de Eduardo Manzano

El actor también formó parte del programa Una Familia de Diez, donde interpretó a Don Arnoldo. Su personaje era el abuelo de Martina, a quien da vida Mariana Botas en el programa. Por ello, la joven reaccionó de manera emotiva a la noticia del fallecimiento del histrión.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió una serie de fotos y videos donde la podemos ver convivir con Manzano a través de los años. En su publicación, ella se muestra vulnerable al expresar:

“Hoy me desperté con esta noticia tan triste y tengo el corazón roto… Mi Lalito no hay palabras para describir el amor, admiración y agradecimiento que siento hacia ti. Fuiste y siempre serás mi abuelito porque tú y yo sabemos que así fue", comenzó.

Siguió: “Me duele en el alma tu partida pero le agradezco tanto a Dios y a la vida haber coincidido en este camino… ¡¡¡GRACIAS POR TANTO!!! Gracias por las sonrisas, las bromas, los viajes, tu cariño inmenso y por tantas anécdotas y recuerdos que tenemos juntos”.

“Te amo con el alma… Descansa en Paz, sé que nos volveremos a encontrar… TODOS LOS APLAUSOS DEL MUNDO PARA TI HASTA EL CIELO", finaliza el mensaje.

Las redes sociales reaccionaron al emotivo mensaje con comentarios como los siguientes:

"Don Arnoldo, ahora ya está con su amiga Silvia contando historias de cine“.

"Les abrazo fuerte a todos ustedes porque son y serán una eterna familia de 10“.

"racias al señor Eduardo Manzano porque también alegró y dio momentos felices a nuestra generación con su memorable personaje del abuelo don Arnoldo en Una familia de Diez“.

“¿Cómo que ya no habrá nena o Martina ya no la molestes?"

De acuerdo con lo revelado por el productor Jorge Ortiz de Pinedo, en Una Familia de Diez hay una última aparición de Eduardo Manzano en la temporada 13 de la serie que suma 17 años al aire y más de 250 episodios.