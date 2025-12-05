Tras el anuncio de la muerte de Eduardo Manzano, a los 87 años, el público recuerda al actor como Don Arnoldo de Una Familia de Diez. Sin embargo, el comediante también conocido como El Polivoz interpretó múltiples personajes en cine y televisión.

Entre los más recordados están sus papeles en Somos del otro Laredo (1977), ¡Ahí madre! (1970) y Los Beverly de Peralvillo (1971), donde demostró su versatilidad vocal y su estilo humorístico.

Si naciste después de los 80, es probable que no recuerdes el origen de el apodo de Eduardo Manzano, por lo que, en La Razón, te contamos porqué era llamado El Polivoz.

¿Por qué le decían El Polivoz a Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano, mucho antes de participar en Una Familia de Diez, formó el dúo cómico Los Polivoces junto a Enrique Cuenca, en los años sesenta. Los comediantes se unieron tras un concurso de imitadores en 1959.

El nombre del programa (El Show de los Polivoces) y del grupo surgió de la idea de que ambos podían encarnar una gran variedad de personajes, cada uno con su propia voz y estilo.

Eduardo Manzano, en particular, destacaba por tener una gran versatilidad vocal. El originario de la Ciudad de México podía cambiar de tono, acento y registro de voz con gran naturalidad, lo que le permitió dar vida a decenas de personajes distintos que hoy son referentes del entretenimiento mexicano.

Por esa habilidad, el público y los medios comenzaron a llamarlo El Polivoz, como una forma de reconocer que parecía tener “muchas voces” dentro de sí.

Los Polivoces, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca ı Foto: Especial

Algunos años después, los famosos llevaron su característico humor a la pantalla grande. Algunas películas más conocidas de Los Polivoces son:

¡Ahí madre! de 1970

Los Beverly de Peralvillo de 1971

Hijazo de mi vidaza de 1972

Somos del otro Laredo de 1977

Pero no todo fueron risas y bromas con el dúo. Los Polivoces se separaron en 1976. La razón de su separación no fue revelada, pero se especuló que podría haber sido un conflicto de intereses o rivalidades personales entre Eduardo Manzano y Enrique Cuenca.

A pesar de la separación, ambos comediantes continuaron con sus carreras artísticas. Manzano participó en diversas series, películas y programas de televisión de Televisa. Algunas producciones destacadas del actor son: