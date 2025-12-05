¿Quién fue la esposa de Eduardo Manzano?

Ellas fueron las esposas de Eduardo Manzano

El actor y comediante Eduardo Manzano murió el 5 de diciembre de 2025 a los 87 años de edad, los fans lamentan su deceso, pero también quieren saber cómo fue su vida personal y su larga trayectoria como humorista en la televisión mexicana.

Eduardo Manzano era famoso por sus personajes de Los Polivoces y recientemente su último personaje fue Don Arnoldo de Una Familia de Diez.

En esos años el comediante tuvo una relación amorosa con una famosa cantante que se convirtió en su esposa con la que procreó a sus tres hijos.

¿Quién fue la primera esposa de Eduardo Manzano?

La esposa de Eduardo Manzano era Lourdes Martínez González, quien era una conocida cantante de boleros, era la primera voz de un grupo llamado Los Impala.

Uno de sus éxitos más grande fue “Ven Que Te Quiero”, el cual actualmente se puede escuchar en plataformas digitales.

Eduardo Manzano y Lourdes Martínez en su boda ı Foto: Redes sociales

Lourdes no fue la cantante original de la agrupación, sino que ella entró para el segundo álbum, pero la banda no duró mucho, ya que después del segundo disco se disolvió.

Eduardo Manzano y Lourdes Martínez estuvieron juntos hasta los años 90, cuando se divorciaron, su hijo mayor Eduardo Manzano Jr se quedó a vivir con su papá, mientras que sus otros dos hijos Ariel y Maricela vivieron con su mamá, tras la separación.

Lourdes Martínez murió en el 2014, sus hijos la recuerdan con cariño con emotivas publicaciones en redes sociales.

“Se que te encuentras de maravilla y con todas tus frases y consejos amorosos que he llevado conmigo todos los días, entiendo más porque los decías. Te amo en la dimensión que te encuentres”, escribió su hijo Ariel Manzano en Instagram.

¿Quién fue la segunda esposa de Eduardo Manzano?

Susana Parra fue la otra esposa de Eduardo Manzano, con quien estuvo después de que se separó de Lourdes Martínez.

Sin embargo, Susana no está en el mundo del espectáculo, por lo que no se tienen registro de redes sociales o de algún indicio que señale a la mujer en la vida pública.

Eduardo Manzano dejó un gran legado en la comedia mexicana, con sus personajes y sus programas de televisión, sus hijos honran sus legado. Mientras que los fans pueden ver su última participación en la televisión, pues estuvo en Una Familia de Diez, en donde trabajó hasta el final.