¿Quiénes son los hijos de Eduardo Manzano y a qué se dedican? FOTOS

El actor Eduardo Manzano murió este 5 de diciembre, así lo dio a conocer su familia en un comunicado en redes sociales, lo que puso de luto a la industria del entretenimiento y de la comedia.

Eduardo Manzano era conocido por sus personajes de El Polivoz y también por ser el abuelito Don Arnoldo en la serie de televisión Una Familia de Diez.

Sin embargo, tras su muerte los usuarios quieren saber más sobre la vida personal del histrión y humorista, más allá de su carrera profesional sobre el escenario y la tv.

¿Quiénes son los hijos de Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano tuvo tes hijos: Eduardo Manzano Jr., Ariel Manzano y Maricela Manzano, a quienes procreó junto a su esposa Lourdes Martínez, quien fue una conocida cantante.

Algunos de sus hijos decidieron seguir los mismos pasos que su famoso padre e incursionar en el mundo del entretenimiento y la comedia.

¿A qué se dedican los hijos de Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano Jr, conocido como Lalo Manzano es actor, comediante y cantante, siguiendo los pasos de sus dos padres.

En redes sociales tiene más de 160 mil seguidores en donde comparte contenido de comedia, es decir, hace videos de risa para sus seguidores, aunque también comparte imágenes de su familia, junto a su esposa, su hija que es una famosa influencer y también fotos de su padre y de sus hermanos.

Eduardo Manzano Jr ı Foto: Especial

Ariel Manzano también es actor, comediante y cantante, en sus redes sociales también tiene gran presencia con videos de comedia y de su vida personal, incluso da reflexiones de vida en sus grabaciones.

Tiene más de 134 mil seguidores en Instagram y 714 mil en TikTok.

Ariel vive en Monterrey, Nuevo León, pues en sus redes comparte videos donde aparece el Cerro de la Silla de fondo. Además también comparte imágenes junto a sus hijos.

Ariel participó en La Hora Pico y él mismo contó tiempo atrás que su papá le negó ayuda, pues no le dio los derechos de usar personajes de Los Polivoces para que los pueda interpretar en el programa de Televisa.

Maricela Manzano es la tercera hija de Eduardo Manzano, sin embargo, ella es la única de sus hijos que no se dedicó al mundo del espectáculo, por lo que se sabe poco de su vida personal. Sin embargo, su hermano Lalo publicó una foto de noviembre de 2025 en la que se puede ver cómo lucen los tres hermanos actualmente.

Los tres hermanos tienen una relación muy cercana y en las imágenes se puede apreciar el cariño que se tienen.