Eduardo Manzano, conocido como El Polivoz, falleció este 4 de diciembre a los 87 años. Su muerte fue confirmada por su hijo y ha generado una ola de homenajes en el mundo del espectáculo mexicano.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón”, escribió Lalo Manzano, hijo del actor, en un comunicado difundido en redes sociales.

Jorge Ortiz de Pinedo, actor y director que compartió varios años la pantalla con El Polivoz, también expresó su pesar ante la muerte de su colega. Además, anunció que los restos de Eduardo Manzano serán velados a partir de hoy a las 4:00 pm en la funeraria García López de General Prim.

A continuación, te contamos brevemente la trayectoria del aclamado actor y de qué murió.

¿Quién era Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano fue uno de los comediantes más influyentes de México. Alcanzó la fama en los años sesenta junto a Enrique Cuenca con el dúo Los Polivoces, un programa de televisión que se convirtió en referente del humor nacional.

Su capacidad para interpretar múltiples personajes y voces le valió el apodo de El Polivoz, símbolo de su versatilidad.

Además de su éxito en televisión, participó en cine y teatro. En el 2007, Eduardo Manzano volvió a conquistar al público con su papel de Don Arnoldo en la serie de Televisa Una Familia de Diez, acercándose a nuevas generaciones.

Eduardo Manzano deja tras de sí un legado invaluable que abarca más de 60 años de carrera, personajes memorables y un humor que marcó a varias generaciones. Su fallecimiento representa la pérdida de un comediante y de un símbolo de la televisión mexicana que supo reinventarse y mantenerse vigente hasta el final de sus días.

Eduardo Manzano ı Foto: larazondemexico

¿De qué murió Eduardo Manzano, El Polivoz?

El actor Eduardo Manzano, conocido como El Polivoz, falleció este viernes a los 87 años. Su familia confirmó la noticia, sin embargo, no se ha dado a conocer una causa oficial de muerte.

Se sabe que en los últimos años el comediante enfrentaba problemas serios de salud y en 2021 fue hospitalizado por una infección en la vesícula biliar, lo que evidenciaba un deterioro progresivo en su salud.

De acuerdo con reportes que circulan en redes sociales, el estado de salud de Eduardo Manzano se declaró delicado durante los últimos meses a causa de complicaciones en el colon e intestinos. No obstante, ésta no es información oficial.