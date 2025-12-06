Sheila Devil, también conocida como Camilín y por ser hija del cantante Camilo Sesto, fue ingresada de manera urgente en el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid, después de experimentar un serio problema de salud.

Las alarmas se han encendido, pues la mujer de 42 años ha tenido varios episodios caóticos relacionados con las sustancias ilícitas. En La Razón te contamos lo que se sabe sobre su actual estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, que fue hospitalizada de emergencia?

La hija de Camilo Sesto, el famoso cantante español, fue ingresada el pasado 3 de diciembre al Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid.

La noticia fue difundida por medios locales como Lecturas y el programa televisivo Y Ahora Sonsoles, donde se informó que la artista Sheila Devil, de 42 años, permanece bajo observación médica.

Lourdes Ornellas, su madre, fue vista llegando al hospital para acompañarla. Según Informalia, Sheila, antes llamada Camilín, se sintió indispuesta antes de ser hospitalizada, y la periodista Isabel Rábago señaló que, aunque aún se espera un diagnóstico definitivo, su condición actual es considerada estable.

En redes sociales se especula que la hija de Camilo Sesto fue hospitalizada de emergencia luego de tener episodios de ansiedad y complicaciones de salud que requirieron atención médica inmediata, pero no se menciona una causa clara.

Sin embargo, sus seguidores tienen la teoría de que, tras su fiesta de cumpleaños, a finales de noviembre, pudo haberse “pasado” de copas y sustancias ilícitas, lo que se traduciría en problemas de salud.

Además, al notar que Sheila Devil llevaba algunos días inactiva en redes sociales, externaron su preocupación por la famosa. La hija de Camilo Sesto suele publicar fotografías casi diario en Instagram.

No es la primera vez que Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, es hospitalizada

En los últimos años, Sheila Devil, hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, ha tenido que acudir en repetidas ocasiones al hospital. Desde 2021 ha sido ingresada por distintos problemas de salud, entre ellos neumonía, un microinfarto cerebral y complicaciones relacionadas con las adicciones.

Su madre ha buscado, mediante recursos legales, que se le impida vivir sola para protegerla, aunque hasta ahora no ha conseguido que esa medida se concrete. Lourdes también asegura que sus amistades propician que Sheila Devil sea dependiente a las sustancias ilícitas y haya llegado al abandono.