La Granja VIP: ¿Quién es el último capataz hoy 7 de diciembre?

Este domingo, se llevará a cabo la última prueba de capataz en La Granja VIP. Al acercarnos al final del programa, los participantes se enfrentan a momentos llenos de tensión y dan mucho de qué hablar con su participación.

¿Quién es el último capataz de La Granja VIP?

El último capataz de La Granja VIP fue Alfredo Adame. Se trató de un juego completamente de azar, donde los participantes tenían que girar una ruleta para obtener un objeto que llevar a una balanza y ver si consiguen el contrapeso necesario. Se trataba de un juego de suerte, donde la destreza no tenía nada que ver.

Adame Golden boy último capataz de la granja bendito sea a Dios era de él pic.twitter.com/QdzUpdeXOd — POP REALITY (@LeeSchever) December 8, 2025

En esta ocasión, los participantes que fueron elegidos por el público para competir para ser capataces fueron Alfredo Adame, César Doroteo ‘Teo’ y Eleazar Gómez. Dos de ellos, estaban esta semana en la placa de nominados.

Se dio a conocer que ya no habrá peones en el programa, por lo que el rol de los que tenían que levantarse antes que todos para realizar las actividades más pesadas ya no existen y no habrá nadie que duerma en el granero a partir de ahora.

Sin embargo, junto con el cambio se decidiera que fuera justo hoy que se revelara al participante que ganaría el convertirse en capataz por última vez en la temporada.

En las últimas semanas de competencia, han habido varios altercados en redes sociales. El más sonado de hoy fue el de Eleazar Gómez contra El Patrón, , ya que señalaron que el ex boxeador acorraló al actor en un momento de tensión entre ambos.

Por si fuera poco, mencionaron que El Patrón tocó de manera indebida a Eleazar como una manera de intimidarlo o hacer que se enojara para comenzar una pelea, lo que generó fuertes críticas y aumentó el apoyo al histrión que es un personaje polémico desde hace tiempo.

“No me toques cabr**, eso es faltar al respeto”, dijo y buscó alejarse un poco. “Te estás haciendo pipi”, se burló Alberto y siguieron con su intercambio.

“¿Me quieres dar un beso? No te me acerques, ¿estás harto de estar aquí? Vete" expresó Gómez y siguieron con su intercambio por un rato más, frente a compañeros como Fabiola Campomanes, quien observaba el intercambio. La situación continuó por un momento más hasta que Eleazar decidió entrar a la casa para detener el conflicto que bien pudo haber escalado.