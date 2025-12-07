¿Qué pasó entre Yng Lvcas y El Bogueto? Exponen infidelidades del reguetonero en tiradera viral

Yng Lucas y El Bogueto se encuentran en tendencia por una pelea entre ellos que ha dado mucho de qué hablar y ha destapado detalles sobre la vida privada del reguetonero, lo que ha hecho surgir de nueva cuenta los rumores de infidelidades en su contra.

¿Qué pasó entre Yng Lvcas y El Bogueto?

La tiradera de Yng Lvcas a El Bogueto sorprendió a muchos, pues los artistas cuentan con cuatro colaboraciones juntos y parecían llevarse bien a pesar de que en el pasado, indirectas generaron cierta incomodidad entre ellos.

Fue en 2023 que el intérprete de ‘La Bebe’ habló de cómo no le gustaba que sus compañeros en el género dijeran ser los más consolidado en la industria y que todos quisieran llevar una estética de ‘chacalón’.

Sin embargo, este 1 de diciembre el joven sorprendió con e video de una tiradera llamada ‘Naqueto’ que no es nada discreta al ir contra El Bogueto. Y es que al inicio del video, una leyenda aclara el motivo detrás del tema musical.

“Esta es una respuesta hacia la agresión física que sufrió Yng Lvcas y su equipo el día viernes 21 de noviembre sin motivo alguno en el evento privado de J Balvin por Bogueto y su equipo. Chin** tu madre NAQUETO. Atte: Tu papá”, dice.

Al parecer tenemos nuevo villancico de navidad



Y es la tremenda tiradera que le soltó YNG LVCAS al BOGUETO tras una agresión física

En la canción, el cantante lanza varias líneas intensas que han dado de qué hablar, pues no solo juzga la estética y música de ‘El chacal más caro’, ya que también trajo a la luz a las supuestas infidelidades del famoso, ahora incluyendo a Bellakath en los rumores.

“Y un trofeo para Jimena por dejarse embarazar, aunque aquí huele algo raro y es que tú no estás jamás. Muestras en las redes que solo ella y nada más, pero yo me sé otras cosas, pregúntenle a Bellakath”, dice en la canción.

Incluso, revive el tema de Yeri Mua, quien hace tiempo aseguró que El Bogueto le fue infiel a su novia con ella “Te quemó la Yeri por infiel y pocos huevos, lo que tu tienes de fiel, yo lo tengo de chacalero”.