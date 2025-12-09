Concierto de Humbe en Guadalajara: Fechas y boletos para su gira ‘Dueño del Cielo’

Humbe dio a conocer su nueva gira Dueño del Cielo y una de las ciudades más llamativas es la de Guadalajara, donde el joven artista se presentará el próximo 1 de mayo. La gira es un hito en la carrera del joven cantante, quien ha conseguido captar la atención del público gracias a su talento y estética.

El recorrido de la gira de Humbe iniciará el 2026 en el mes de febrero y termina el 10 de octubre, con varias presentaciones en Estados Unidos en los meses de marzo y abril. Ahora te contamos los detalles de su presentación en Guadalajara.

Humbe en Guadalajara

La gira es una respuesta del grupo a sus seguidores, luego de agotar recintos y consolidarse como una de las voces más influyentes del pop alternativo en español.

Humbe se presentará en Guadalajara el 1 de mayo del 2026 en la Arena Guadalajara. La venta de boletos en esta ocasión está a cargo de Superboletos y será el 10 de diciembre que se llevará a cabo la venta de boletos de manera digital. De momento, se desconoce si habrá una preventa o se podrán adquirir los accesos de manera presencial.

La venta general será el viernes 12 a partir de las 10:00 horas. Se espera que haya buena recepción del evento, por lo que es importante estar atento para comprar tus accesos lo antes posible.

"Humbe se ha ganado a pulso ser una de las voces más prometedoras del pop latino. Este cantautor ha conquistado rápidamente al público con un talento que fusiona el pop alternativo, el R&B y el piano, creando un sonido íntimo y profundamente emotivo. Su música se distingue por una honestidad lírica que aborda temas de vulnerabilidad, salud mental y la complejidad de las emociones, todo a través de una madurez inusual", destaca la boletera en su sitio oficial.

Hasta ahora, se desconocen los precios de los boletos para el concierto de Humbe en Guadalajara, así como si será la única fecha o su cabe la posibilidad de una segunda presentación, lo que podría depender del desempeño de las ventas.