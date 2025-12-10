Así nació el becerro de la vaca Jacinta en La Granja VIP | VIDEO

Este martes en la madrugada, los participantes de La Granja VIP vivieron momentos de sorpresa, ilusión y ternura con el nacimiento del becerrito de la vaca Jacinta, que llevaba varias semanas en observación porque estaba cerca de dar a luz al esperado animalito.

Fue mientras Kim Shantal, César Doroteo y El Patrón estaban en la fogata que se dieron cuenta de que se acercaba el momento del parto de la vaca Jacinta, por lo que no dudaron en dar aviso a sus compañeros sobre el nacimiento mientras se planteaban si debían hacer algo para ayudarla.

De este modo, quisieron animarla un momento, pero después la notaron un poco alterada. Por su parte, el encargado de la vaca llegó y comenzó a dar instrucciones para asegurar un parto seguro.

Pronto, llegaron el resto de los habitantes de La Granja VIP para ver el momento exacto del parto, que se vio en vivo y posteriormente, fue replicado en redes sociales.

El momento generó fuertes reacciones del público, que recordó que Adame le pidió al becerrito que naciera cuando él se convirtiera en capataz, cosa que sucedió exactamente de ese modo, por lo que ahora los fans piden que el recién nacido tenga un nombre relacionado con el famoso.

El público también se enterneció por la emotiva reacción de Alfredo Adame al parto, al asegurar que era el más feliz con el nacimiento del becerro, aunque todos los participantes observaron el momento con mucha atención en un momento emotivo y dando ánimos a la vaca.