Kim Shantal acusa a La Granja VIP de ‘favorecer’ a Eleazar Gómez: ‘Se la pasa acosándonos’ | VIDEO

Kim Shantal estalló este domingo durante la emisión en televisión de La Granja VIP, donde dejó ver su molestia al acusar al programa de favorecer a Eleazar Gómez, después de una conversación por la pelea del actor con Alberto del Río ‘El Patrón’.

Fue este 7 de diciembre que se hizo viral el clip donde Eleazar Gómez y El Patrón tienen una acalorada discusión que termina en el luchador tocando de manera indebida al histrión, lo que generó críticas en redes sociales para ambos.

Por un lado, el público indicó que el deportista se excedió al tocar la zona íntima de su contraparte para provocarlo, mientras que otros dijeron que el actor ha demostrado actitudes nefastas en el pasado y jamás ha recibido consecuencias reales.

Después de un día lleno de especulaciones, durante la gala se dio a conocer que El Patrón tendría como castigo quedar como el primer nominado de la semana en La Granja VIP, a un paso de la semifinal. Por otro lado, a Eleazar le dieron una advertencia y nada más.

Kim Shantal estalla contra Eleazar Gómez

Debido a la falta de consecuencias para el ex novio de Danna Paola, Kim Shantal expresó su enojo y dio una declaración contundente sin dejar que Adal Ramones, el conductor del programa, lograra callarla.

“¿Por qué no le dan el premio y nos vamos todos a nuestras casas? De verdad me parece súper injusto, todo el tiempo se la pasa acosándonos, no respeta el espacio personal, tengo que sentir su baba cuando está borracho y nada de esto se le prohíbe“, declaró molesta.

ESO KIM!!!!

REÍAN!! NO TE CALLES NADAAAAAAA

Kim les dijo las cosas como son ya mejor denle el premio porque al parecer nada de lo que haga Eleazar está mal.

Esoooooo KIM SHANTAL!!!#LaGranjaVIP #aztecauno@kimshantalll pic.twitter.com/6r9pfsx9kM — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) December 8, 2025

En su momento de desahogo, Shantal siguió: “Tenemos cuatro días soportándolo, cuatro días soportando su acoso, sus groserías, sus maldiciones”, expresó antes de que Adal volviera a pedirle que guardara silencio al asegurar que “no es su momento”.

Kim no dejó que la callaran, al seguir hablando a pesar de las instrucciones de Ramones, quien le dijo a Shantal que “no está contemplada” por no haber formado parte del pleito inicial.

La discusión se detuvo cuando Adal expresó que tenía que seguir con el programa, dejando a Kim sumamente molesta por la situación que atraviesan. Cabe mencionar que desde hace varias semanas, los usuarios aseguran que Eleazar Gómez sí es favorecido, pues dicen que buscan retratarlo como una víctima e ignoran sus ataques.

Algunas reacciones al momento fueron: