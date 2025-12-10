FOTO de Aislinn Derbez desata preocupación tras la muerte de su mamá: ‘Se me juntaron muchas cosas’

Aislinn Derbez se encuentra en un momento complejo de su vida, después de que el pasado 24 de noviembre, diera a conocer la muerte de su mamá, Gabriela Michelle, a los 65 años de edad. Un proceso que había decidido llevar en silencio hasta ahora.

Aislinn Derbez reaparece tras muerte de su mamá

A través de su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez decidió sincerarse con sus seguidores y publicó una serie de historias en donde habló de lo complicado que fue el año 2025 para ella. La primera foto que reveló, preocupó a miles de seguidores.

Aislinn Derbez reaparece tras muerte de su mamá ı Foto: IG: @aislinnderbez

En la imagen, podemos ver la mano de la joven que se encuentra intubada, con lo que dejó claro que tras la muerte de su mamá, la joven enfrenta problemas de salud derivados de ello y otras situaciones que enfrenta en su vida actualmente.

“Si les contara la cantidad de cosas que me han pasado este mes... No lo puedo ni creer, un huracán de locura, renovación y sanación”, comenzó, “con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón”, celebró.

De este modo, la mujer dejó ver su actitud positiva frente a los retos que la vida llega a poner sobre las personas y que desde su filosofía, son oportunidades para crecer y desarrollarse personalmente de mejor manera.

En una historia posterior, aclaró que aunque se encuentra bien, ha atravesado procesos complejos en el último mes. “Se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo”, admitió.

Aislinn Derbez reaparece tras muerte de su mamá ı Foto: IG: @aislinnderbez

“Una remodelación, mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de LMDG (su podcast, La Magia del Caos), una cirugía que llevaba postergando más de un año por miedo pero que ya no podía postergar más, temas de trabajo, entre muchas otras cosas... Todo en menos de un mes”, compartió.

La actriz agradeció a las personas cercanas a ella por acompañarla en estos procesos que atraviesa: “Esas cosas no se deben vivir solos”, puntualizó, al asegurar que tener un círculo de apoyo es lo más importante cuando ocurren situaciones que sacuden la vida, dejando como mensaje la importancia de no navegar en soledad.

Fue el pasado 24 de noviembre que murió la mamá de Aislinn Derbez a causa de un infarto. En su momento, la joven se limitó a realizar declaraciones mínimas al confirmar el fallecimiento y después, de mantuvo llevando su duelo en privado y en compañía de las personas que ama.