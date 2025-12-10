Jackson Wang en México: Fecha, lugar, preventa y boletos de su concierto en CDMX

El reconocido cantante Jackson Wang anunció 10 nuevas fechas como parte de una gira alrededor del continente americano por el Magicman 2 World Tour 2026-2027. La gira arrancará en Los Ángeles, California el 31 de marzo.

Entre las fechas de las presentaciones de Jackson Wang se encuentra una presentación en Ciudad de México que ha causado furor entre los fans del territorio mexicano. Ahora, te compartimos los detalles sobre su presentación en la CDMX.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Jackson Wang en CDMX?

El cantante se presentará el próximo 20 de abril de 2026 en el Palacio de los Deportes como parte de su gira. El anuncio generó gran emoción entre los fanáticos del k-pop en el país.

De momento, esta es la única fecha que se encuentra disponible para ver al cantante; sin embargo, cabe la posibilidad de una segunda fecha si la primera obtiene un buen recibimiento y ventas. Cabe mencionar que también participará en el Tecate Pal’ Norte en Monterrey, pero de momento solo hay una presentación en solitario de él en México.

La gira forma parte de la promoción por su más reciente álbum, lanzado el 18 de julio del 2025. Con este proyecto, el artista se convirtió en el primer artista chino en lograr dos álbumes consecutivos en el Top 15 de Billboard. El álbum también debutó en el Top 10 de álbumes en EE. UU. en Spotify y alcanzó el Top 5 en múltiples listas de ventas de Billboard, subrayando su creciente impacto global.

Boletos y preventa

La Preventa Banamex el 16 de diciembre. En caso de que no cuentes con una tarjeta de dicho banco, tendrás que esperar al 17 de diciembre a las 11:00 horas para poder adquirir tus accesos.

Si bien no se han revelado los precios, se estiman que podrían ser similares a la siguiente lista: