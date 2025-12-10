El youtuber Fernanfloo y su esposa dieron a conocer en junio de este año que se convertirían en papás. Finalmente, ayer por la tarde, el salvadoreño compartió con su comunidad de seguidores que su hijo ya nació.

Tras la impactante noticia, los admiradores del creador de contenido se preguntan quién su pareja y madre de su bebé. En La Razón, te contamos.

¿Quién es la esposa de Fernanfloo y mamá de su hijo?

Sofía Escobar Hernández, mejor conocida como Mar Sofía, es la esposa de Fernanfloo y mamá de su hijo; tiene 27 años. Se desconoce de qué localidad de El Salvador es originaria y a qué se dedica, pues la joven mantiene su vida privada de forma discreta, incluso sus perfiles en redes sociales no son públicos.

La pareja de casó en abril de este año por el civil y en mayo por la Iglesia, donde tuvieron una gran boda, tal como lo compartió el gamer a través de una publicación en Instagram que incluyó varias fotografías del festejo.

“Me casé con el amor de mi vida, un Sí hoy, mañana y para siempre”, escribió en la descripción el salvadoreño.

Poco después, en junio, el matrimonio compartió con su comunidad de seguidores que serían padres al escribir “Nuestra linda familia está creciendo…“, junto a una fotografía donde Mar Sofía sostiene con la mano la imagen de una ecografía.

Y en julio revelaron que su bebé sería un niño mediante una sesión de fotos en Disneylandia. “Ansiosos y súper felices por conocerte. Desde ya te amamos para siempre mini crack”, escribió en Instagram el famoso influencer.

La esposa de Fernanfloo se mantuvo todo el embarazo muy activa y compartió en redes, especialmente en TikTok, algunos momentos destacados que tuvieron en esa etapa.

El pasado 6 de noviembre, Mar Sofía y Fernanfloo compartieron con sus seguidores una tierna sesión de fotos, pocos días antes del parto. La pareja aseguró que esperaba con ansias el nacimiento de su bebé.

El gamer escribió “Del amor de dos corazones nacerá uno más”, junto a las imágenes que se volvieron virales, pues acumulan casi 3 millones de Me Gusta y 15 mil comentarios.

Los seguidores de Fernanfloo han seguido la vida del gamer, desde 2011 que abrió su canal de YouTube. Ahora, con la llegada del Baby Floo, como lo apodan, han expresado en redes sociales su alegría por la nueva etapa que inicia el creador de contenido junto a su esposa Mar Sofía.