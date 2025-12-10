El famoso youtuber salvadoreño Luis Fernando Flores Alvarado, mejor conocido como Fernanfloo, sorprendió a su comunidad de seguidores al anunciar que se convirtió en padre por primera vez. La noticia fue revelada recientemente, cuando él y su esposa Mar Sofía compartieron un emotivo video en redes sociales.

Los fans del creador de contenido expresaron de inmediato sus buenos deseos y ya apodaron cariñosamente al hijo del famoso como Baby Floo.

¿Cuándo nació y cómo se llama el hijo de Fernanfloo?

Ayer por la tarde Fernanfloo, compartió en X, antes Twitter, y en YouTube un video de 16 minutos con el que anunció el nacimiento de su primer hijo. El clip es titulado “Soy PAPÁ... Fernanfloo”.

En dicho material, el creador de contenido y su esposa explicaron que su hijo ya tenía 24 días de nacido al momento de la publicación, por lo que se deduce que su nacimiento tuvo lugar alrededor de mediados del mes pasado, cerca del 15 de noviembre.

El bebé fue presentado oficialmente como Leo Valentín Flores Escobar, aunque rápidamente se popularizó entre los seguidores el apodo de Baby Floo o mini crack, en referencia al gamer. La pareja relató en el video que el parto se realizó por cesárea.

Añadió que decidieron esperar varias semanas antes de dar la noticia, con el fin de vivir en intimidad los primeros días de su nueva etapa como familia.

Fernanfloo, sin dejar de lado su característico humor, explicó algunos detalles del proceso de parto y agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes han acompañado su trayectoria desde sus inicios en YouTube.

Además, el creador de contenido aparece con su hijo en brazos, luciendo muy contento. La imagen conmovió a miles de usuarios de redes sociales, pues resaltaron que Fernanfloo inicia una nueva etapa en su vida.

El anuncio del nacimiento del bebé generó una ola de reacciones en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y YouTube, donde Fernanfloo acumula millones de seguidores. Sus fans celebraron con entusiasmo la llegada del pequeño hijo del youtuber salvadoreño, por lo que enviaron miles de mensajes de cariño y felicitaciones.

¿Quién es Fernanfloo?

Fernanfloo es Luis Fernando Flores Alvarado, un youtuber salvadoreño que nació en 1993. Se volvió famoso por sus videos de videojuegos que combinaban comedia y entretenimiento.

Es uno de los creadores más influyentes de habla hispana, pues cuenta con más de 49 millones de suscriptores en YouTube.

Es considerado un pionero del gaming en Latinoamérica y ha colaborado con otros grandes creadores del medio como JuegaGerman y TheGrefg.