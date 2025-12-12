¿Adam Sandler confrontó a Donald Trump? La verdad de la supuesta pelea por migrantes

A través de redes sociales, se hico viral una supuesta declaración de Adam Sandler sobre las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, lo que desató una fuerte reacción en redes sociales. Sin embargo, resulta que dichas declaraciones son falsas.

La historia ficticia del enfrentamiento de Donald Trump y Adam Sandler se volvió popular al tratarse de un momento impactante. Sin embargo, la ausencia de un video y la manera en la que está redactado el texto, deja en evidencia que no fue real.

Es falso que Adam Sandler haya confrontado a Trump en vivo. No sucedió. Pero esa historia ficticia se hizo viral por una razón poderosa: porque describe la hipocresía exacta que nadie se atreve a decir en la cara de los poderosos.



Aunque el diálogo fue inventado, la realidad… pic.twitter.com/to0LCgJLCW — Cesar Lopez (@Alcesarlosuyo) December 9, 2025

La falsa confrontación de Adam Sandler y Donald Trump

El discurso que se hizo viral de Adam Sandler es uno donde supuestamente critica de manera directa y brutal a la manera en la que Donald Trump ha manejado la inmigración latina en Estados Unidos.

“Hombre, estás destrozando familias y escondiéndose detrás de un traje y una corbata”, aseguran que dijo el histrión. “Me he pasado toda mi vida haciendo películas sobre el amor, sobre el dolor, sobre la gente que hace todo lo posible incluso cuando la vida les golpea”, se agrega.

Siguen: “Y ahora mismo ese amor se está rompiendo - porque en algún lugar al sur de la frontera, una mamá está llorando por un niño que podría nunca volver a ver”.

“Estas personas no son ‘ilegales’”, continúan. “Son las manos recogiendo cultivos, arreglando techos, ejecutando cocinas - haciendo los trabajos que nadie más quiere para que hombres como tú puedan volar en aviones privados y presumir de números”.

Una manera eficiente de identificar el uso de Inteligencia Artificial para fabricar una escena como esta es la manera en la que la detallan, ya que incluyen palabras en la descripción que suenan poco naturales o fuera de lugar.

Cabe mencionar que en el pasado, Adam Sandler sí ha mostrado apoyo a causas humanitarias, incluyendo defender a personas vulnerables e inmigrantes, sin embargo, no ha tenido la confrontación con Donald Trump que se presume en redes sociales.