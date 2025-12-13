Rey Pila celebra una década de The Future Sugar: ‘Siempre tratamos de mirar hacia adelante’

Hace diez años, Rey Pila lanzó The Future Sugar, un álbum que marcó un hito en su carrera como banda. Al respecto, Diego Solórzano, vocalista de la agrupación compartió con La Razón de México cómo es revisitar ese sonido antes de su concierto este sábado 13 de diciembre en el Foro Puebla de la CDMX.

“Lo que tiene ese disco es que es muy significativo para nosotros porque fue el que nos permitió salir de México mucho más. Obviamente nos encanta tocar aquí, es casa, pero (The Future Sugar) nos permitió salir a Estados Unidos, nos abrió puertas para tocar en Europa, Sudamérica…”, rememoró el cantante de Rey Pila.

El artista expresó cómo el disco fue la oportunidad de encontrarse en el estudio con artistas que admiraban de talla internacional, desde Interpol hasta Julian Casablancas, quien los ayudó en la producción del álbum. Incluso, recordó a Daft Punk, con quienes colaboraron en el aspecto visual del material, que lleva un estilo con gran referencia a los años 80.

Ahora, la banda revive los diez años de The Future Sugar. Por un lado, lanzaron el sencillo “Inside my brain”, una idea que quedó archivada del 2015 y ahora resurge bajo un nuevo aire en sintonía con su sonido actual.

“Tenía en casa, en la computadora, unos loops de bajo, batería y guitarra de ese entonces. Pensamos que era buena idea sacar esa canción como parte de The Future Sugar, pero con el tiempo de ahora, lo que hemos vivido hasta ahora”, comentó a este diario, con lo que explica esa mezcla que resultó al unir un concepto anterior con la actualidad.

Parece ser que esta elección de jugar con una composición anterior es algo que pocas veces sucede con Rey Pila, quienes prefieren seguir avanzando. “Siempre tratamos de mirar adelante, no hacia atrás”, aseguró Solórzano.

A pesar de todo, Diego admite que el repertorio para el concierto del Foro Puebla ha sido ensayado de manera minuciosa: “Hay canciones que no tocamos mucho, había que volver a sacarlas”. A su vez, comentó que no fue demasiado complicado retomar el ritmo de los temas que habían quedado fuera de sus presentaciones habituales.

Finalmente, el vocalista de Rey Pila precisó que su concierto en CDMX será “una fiesta para celebrar ese álbum”, acompañado por el grupo francés Casablanca Drivers y la banda de post punk Vacíos Cuerpos. Este será un encuentro en el que los fans podrán revivir recuerdos al ritmo de temas como “Alexander”, “Fire Away” o “What a Nice Surprise”.