El actor Rob Reiner y su esposa son hallados sin vida y acuchillados por su hijo en Los Ángeles

Rob Reiner y su esposa son encontrados acuchillados en su casa de Los Ángeles

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron hallados sin vida con signos de haber sido acuchillados en su mansión en Los Ángeles, en Estados Unidos.

De acuerdo con la revista People, el asesino de el actor y su esposa fue su propio hijo.

Según los datos, la tarde de este domingo 14 de diciembre el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia y acudió al domicilio del actor para dar asistencia médica, en donde encontró los cuerpos de un hombre 78 años y una mujer de 68 años, que después fueron identificados como Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles de la muerte, sin embargo, se reveló que están investigando a su hijo Nick por el asesinato del actor y su esposa.

El gobernador de California Gavin Newsom lamentó la muerte del reconocido actor con un emotivo mensaje.

“Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos, con proyectos tan diversos como La princesa prometida y Algunos hombres buenos. Su empatía ilimitada hizo que sus historias fueran atemporales, enseñando a generaciones a ver la bondad y la rectitud en los demás y animándonos a soñar en grande”, escribió en su cuenta de X.

Jen and I are heartbroken by the tragic loss of Rob Reiner and Michele Singer Reiner.



Rob was the big-hearted genius behind so many of the classic stories we love, with projects as wide-ranging as The Princess Bride to A Few Good Men. His boundless empathy made his stories… pic.twitter.com/JEYeY7DYO6 — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) December 15, 2025

¿Quién fue Rob Reiner?

El actor Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, Nueva York y fue un destacado actor, director, productor, guionista y activista político estadounidense.

También el hijo del legendario comediante y director Carl Reiner y la actriz Estelle Reiner, creció en un entorno familiar inmerso en el mundo del entretenimiento.

Alcanzó la fama mundial como actor interpretando a Michael “Meathead” Stivic, el yerno liberal de Archie Bunker, en la icónica serie de televisión All in the Family (1971-1979), papel que le valió dos premios Emmy.

En otras producciones en las que participó son: Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally... (1989), Misery (1990), entre otras.