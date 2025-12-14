¿Quién es Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner que presuntamente mató al actor y a su esposa?

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner que mató a su papá

Lo que se sabe del caso

Rob Reiner, reconocido actor y director de cine, fue hallado muerto el domingo 14 de diciembre, junto a su esposa Michele Singer Reiner, el presunto asesino fue su hijo Nick Reiner.

La tarde del domingo 14 de diciembre fueron descubiertos los cuerpos cuando los elementos de bomberos de Los Ángeles fueron llegaron a la mansión y hallaron los cadáveres con heridas de cuchillo.

En redes sociales se dio a conocer que Nick sería el sospechoso de la muerte de sus padres, el hijo de Rob Reiner está bajo investigación por el caso.

¿Quién es Nick Reiner?

Nick Reiner es el tercer hijo de cuatro de Rob Reiner, actualmente tiene 32 años de edad.

Es sospechoso de haber matado al actor Rob Reiner y a su esposa Michele Singer Reiner, la policía está investigando su participación en el crimen.

🚨OMG..ROB REINER & WIFE MICHELE MURDERD BY MIDDLE SON NICK REINER WHO IS MISSING ACCORDING TO SOURCES.



Nick previously battled severe drug addiction starting in his teens enduring 17 rehab stints homelessness in multiple states, and periods on the streets. He co-wrote the 2015… pic.twitter.com/PTlhZAYVAV — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) December 15, 2025

Se sabe poco de la vida personal de Nick Reiner, pero el hijo de Rob Reiner, ha contado abiertamente en entrevistas que tuvo problemas fuerte de adicciones.

En una entrevista que dio a la revista People en 2016 contó que estuvo en centros de rehabilitación desde los 15 años de edad, a los 19 años fue la última vez que estivo en un centro internado.

Después de que salió de su internamiento se dedicó a escribir, incluso, coescribió la película de 2015 Being Charlie, que fue dirigida por Rob Reiner y basada vagamente en sus propias luchas con el abuso de sustancias.

Asimismo, en la entrevista Nick dijo que también sufrió viviendo en las calles. “Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue divertido”, señaló el joven al recordar que este momento oscuro de su vida fue mientras entraba y salía de los centros de rehabilitación.