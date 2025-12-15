¿Quién es Rob Reiner, reconocido actor y director de cine asesinado por su hijo Nick Reiner?

Rob Reiner era un reconocido actor y director de cine, que murió el 14 de diciembre a los 78 años de edad, luego de que presuntamente su hijo Nick Reiner lo asesino con un cuchillo, junto a su esposa Michele Singer Reiner.

El mundo de Hollywood está de luto ante esta sensible pérdida, sobre todo por la tragedia que rodea este caso. Nick ya está bajo custodia de las autoridades acusado de homicidio.

¿Quién era Rob Reiner?

Rob Reiner era actor y director de cine, nació el 6 de marzo de 1947, El Bronx, Nueva York.

Su amor por la pantalla grande y la actuación surgió de familia, pues su padre era el legendario comediante y director Carl Reiner y su madre era la actriz Estelle Reiner, creció en un entorno familiar inmerso en el mundo del entretenimiento.

Empezó como actor, pero fue acomodándose como cineasta, pues hizo unas de las películas más importantes en la industria del cine que actualmente se consideran clásicos de la pantalla grande.

Inició en la televisión al interpretar a Michael “Meathead” Stivic, el yerno liberal de Archie Bunker, en la icónica serie de televisiónAll in the Family.

Películas dirigidas de Rob Reiner

Algunas de las películas en las que participó fueron This Is Spinal Tap, un falso documental en el que interpretó al director de ese falso documental que hablaba sobre el heavy metal. También dirigió La princesa prometida en 1987, la cual fue protagonizada por Cary Elwes, Robin Wright, Chris Sarandon, Mandy Patinkin, Wallace Shawn, Christopher Guest y André el Gigante.Otros de sus éxitos fueron Cuenta conmigo o conocida en su título en inglés con Stand by Me, un clásico del cine; también dirigió Cuando Harry conoció a Sally, cinta que cambió el final gracias a que el director se enamoró de su esposa Michele Singer Reiner. Esta última cinta fue protagonizada por Meg Ryan y Billy Crystal. Misery fue otro de sus grandes éxitos, película basa en el libro de Stephen King del mismo nombre, que se volvió un clásico del cine de terror, a la protagonista Kathy Bates le valió que ganó un Oscar como Mejor Actriz. Cuestión de Honor o A Few Good Men en inglés fue otro clásico en el que Rob dirigió a Jack Nicholson y Tom Cruise.

Rob Reiner en The Bear

Rob Reiner apareció en la multipremiada serie de televisión The Bear, en la que interpretó a Albert Schnur, un asesor financiero que que se convierte en mentor de Ebraheim.

Rob Reiner en El lobo de Wall Street ı Foto: Redes sociales

También participó en la película El lobo de Wall Street, en la que interpretó a Max Belfort, papá del personaje de Leonardo DiCaprio.