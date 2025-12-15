¿Quiénes son todos los hijos de Rob Reiner y a qué se dedican? FOTOS

El actor Rob Reiner fue asesinado, junto con su esposa, por uno de sus hijos, lo que ha generado duda sobre quiénes son todos los hijos que tuvo el también cineasta junto a su esposa Michele Singer Reiner.

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner estuvieron juntos durante varias décadas, lo que los llevó a procrear varios hijos, además de que adoptaron a uno más.

¿Cuántos hijos tuvo Rob Reiner?

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner tuvieron cuatro hijos en total: tres de ellos son sus hijos biológicos y su cuarta hija es adoptada.

¿Quiénes son los hijos de Rob Reiner y a qué se dedican?

Los hijos de Rob Reiner son: Jake Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner y Tracy Reiner.

Jake Reiner es actor y también periodista, ya que fue reportero de KPRC 2 News en Houston. Estuvo como reportero y conductor en esa cadena de 2016 a 2018 y desde enero de 2016 hasta agosto de 2018. Después se mudió a Los Ángeles en donde trabajó en la cadena KCBS hasta el año 2023, posteriormente decidió dedicarse por completo a la actuación, siguiendo los pasos de su padre en Hollywood.

Actualmente también es conductor del The Incline: Dodgers Podcast en redes sociales.

La pareja de Jake Reiner es Maria Gilfillan, con quien comparte fotografías en sus redes sociales.

La última publicación en la que Jake y su papá salen juntos es en un sketch en la cuenta de The Write Comic de Josh Gad.

Jake Reiner, hijo de Rob Reiner ı Foto: IG Jake Reiner

Romy Reiner es la otra hija de Rob Reiner y ella es actriz, fotógrafa y escritora. Tiene una página de Internet en la que muestra su trabajo como fotógrafa en la que presume que toma fotos de la gente, de su familia y hasta de Miley Cyrus.

También hace dibujos abstractos que presume en su sitio web y los plasma en prendas de ropa como sudaderas para venderlas en unos 50 dólares, es decir, unos 900 pesos mexicanos.

Romy Reiner también es influencer y tiene 46 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Su última publicación fue una historia en la presumía películas navideñas que estaba viendo.

Romy Reiner, hija de Rob Reiner ı Foto: IG Romy Reiner

Nick Reiner es el hijo menor de Rob Reiner, quien actualmente tiene 32 años de edad, él se dedica a ser guionista de películas.

Sin embargo, tiene un oscuro pasado con las drogas, él mismo lo ha contado en diferentes entrevistas, una de las más recordadas es la que le dio a la revista People en 2016, en la que habló sobre que estuvo en centros de rehabilitación desde los 15 años y hasta los 19, por lo que en ese periodo vivió en la calle en diferentes estados de Estados Unidos.

Después de su recuperación se dedicó a escribir, incluso su primer guión lo produjo su papá Rob Reiner y el mismo Nick fue el protagonista de su película.

Ahora Nick está detenido y está siendo acusado del asesinato de sus padres Rob y Michele, quienes fueron hallados sin vida con cuchilladas en el cuerpo.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner que mató a su papá ı Foto: Redes sociales

Tracy Reiner es actriz y tiene 61 años de edad, es la hija adoptiva de Rob Reiner a ella la adoptó cuando el cineasta estaba casado con Penny Marshall.

La mujer se pronunció sobre la muerte de su padre y dijo que un día antes de que el cineasta fuera asesinado pro su hijo Nick Reiner, ella lo había visto en una reunión familiar.

“Vengo de la mejor familia del mundo. No sé qué decir. Estoy en shock”, dijo Tracy para la cadena NBC News.