Ella es tan pura como un ángel, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Ella es tan pura como un ángel es un drama chino de romance en donde conocemos la historia de una mujer que renace y en esta ocasión, decide separarse de su esposo y conocer a la mujer con quien la traicionó.

¿De qué trata Ella es tan pura como un ángel?

Ella es tan pura como un ángel sigue la historia donde el esposo de Miranda Montiel, Thiago Beltrán, era un hombre incapaz de amar. Sin embargo, protegió a otra mujer: Selena Robledo, una joven alabada por su pureza angelical. En el banquete familiar, la rebeldía de Miranda solo le valió un acuerdo de divorcio.

Ella es tan pura como un ángel ı Foto: Especial

Cuando ella se negó a firmar, Thiago intensificó su crueldad, causando finalmente la muerte de sus padres. Renacida el día en que descubrió la infidelidad de su esposo, Miranda tiene una segunda oportunidad. Esta vez, lleva rápidamente a sus padres a un lugar seguro y redacta los papeles del divorcio ella misma. Pero una pregunta candente persiste: ¿qué clase de “ángel” es la otra mujer, Selena? Está decidida a verla con sus propios ojos.

¿Dónde ver Ella es tan pura como un ángel?

La serie cuenta con un total de 51 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de GoodShort. Puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Más allá del cielo: Una joven rechazó de manera rotunda casarse como la concubina de un hombre anciano, por lo que su padre en venganza decide prometerla a un mendigo para que viva miserable. Aunque ella pensaba que su destino había quedado sellado por la tragedia en la noche de bodas se llevó una grata sorpresa, cuando el templo degradado y triste se transformó con un movimiento de su esposo en una tierra bendecida.

17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz: El amor abusivo de Declan hacia su esposa. Él fue su peor tormento, quien una vez prometió mantenerla a salvo. Eva alguna vez amó a Declan, quien podría matar por ella. Pero después de tres años de matrimonio, ella sufría, dándose cuenta de que Declan nunca la amó.

Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva): Pedro, un repartidor, fue atropellado por María, la directora general del Grupo Santos. Al despertar, descubrió que tenía la extraña habilidad de ver cuánto tiempo de vida le quedaba a las personas. Esta nueva visión cambió por completo su manera de ver el mundo, especialmente cuando logró predecir y evitar un accidente fatal que habría terminado con la vida de María.