El futuro musical de BBNO$: ‘El Internet me ha dado la espalda’

BBNO$ ha preocupado a miles de fans tras anunciar un supuesto retiro de la música, después de una inolvidable presentación en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el pasado 29 de noviembre en México.

En entrevista con La Razón, el artista canadiense conocido como Baby no Money, habló de su carrera musical, su último concierto en México y su supuesto retiro de la industria, motivado por los ataques en redes sociales.

Durante su último show, el rapero dio a conocer que se presentaría en el Simi Fest 2026 en la CDMX, pero ahora aclaró que esto todavía no ha quedado pactado:

“Lo dije sin realmente ser invitado (al Simi Fest), así que no sé si sucederá, pero podría. Si sucede, sería increíble, pero actualmente estoy retirado, así que no sé si voy a poder hacer shows el próximo año”, explicó.

El cantante de 32 años de edad habló de sus planes para el próximo año y dio a conocer que habría decidido dejar la música a raíz de los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

“Durante los últimos siete meses, el Internet me ha dado la espalda y he estado progresivamente obteniendo más y más odio en línea [...] Para la gente que lee esos mensajes, es como si no estuviera transmitiendo positividad”, explicó.

Él asegura que los comentarios en línea “le estaban empezando a molestar” y que tomó la decisión de dejar de lado su carrera “por su salud mental”. Agregó: “Honestamente no he tomado un descanso en 10 años, así que tal vez en el futuro vuelva, pero no tengo planes ahora”.

Sobre su retiro, el rapero menciona que sus planes son disfrutar de su familia en Canadá. “Nunca me tomo un momento para sentarme y disfrutar de mi vida. Siempre estoy trabajando 24 horas, así que ahora voy a ir a casa a Vancouver y voy a pasar un tiempo de calidad con mi familia. iré al gimnasio a ponerme fit”, contó sobre sus próximos planes, sin dar mayores detalles.

BBNO$ y la música

Baby no Money se encontraba con un alto nivel de popularidad tras el lanzamiento de su álbum homónimo, qué obtuvo gran popularidad en redes sociales.

“Normalmente no publico álbumes tan largos, pero es bueno para ser el último en un tiempo y sí, la recepción fue genial, creo que mis fans lo disfrutaron”, admitió.

El estilo musical de BBNO$ ha destacado por ser irreverente, con muchas referencias a la cultura pop, mezclado con un sonido electrónico y pegadizo. Sin embargo, asegura que su proceso creativo no es demasiado complejo, pues por lo general parte de una idea que trata de hacer “más estúpida”.

“La mayoría de las veces estoy en un cuarto con un grupo de productores y pienso ‘esa es la idea, ¿Cómo podemos hacerla más estúpida?’ y eso es básicamente como escribo”, detalló sobre barras donde se apoda como “el Eminem de la Gen Z” o “el Johnny Depp de Temu”.

Finalmente, BBNO$ bromeó sobre que su última aparición en el Internet podría ser en el juego My Singing Monsters, donde hace poco se estrenó un personaje inspirado en él. “Me he estado integrando al mundo del arte y la animación, ya no podré hacerlo porque cancelé las otras colaboraciones, pero (aparecer como un monstruo en un videojuego) es una huella digital genial”.