Los fans de Alfredo Olivas se encuentran impactados. El cantante confirmó que sus conciertos de diciembre de 2025, en la Plaza de Toros México, marcarán el cierre de su gira V1VO y el inicio de su retiro indefinido de los escenarios.

Los seguidores del sinaloense esperan que las presentaciones cuenten con invitados especiales para despedirlo como se merece.

En La Razón te contamos cuándo se realizarán los últimos conciertos del intérprete, el precio de los boletos y cómo los puedes adquirir.

Alfredo Olivas en CDMX: Fecha y precio de boletos para su último concierto

El intérprete sinaloense, conocido como El Patroncito, reveló que tras concluir su gira V1VO se tomará una pausa indefinida en su carrera artística, lo que ha sido interpretado como un retiro temporal de la música regional mexicana.

La noticia generó conmoción entre sus seguidores, quienes ven en estas presentaciones una oportunidad única para despedirse de uno de los artistas más influyentes del género.

Fechas de los últimos conciertos de Alfredo Olivas en CDMX

Los conciertos de despedida de Alfredo Olivas están programados para el 19 y 20 de diciembre de 2025 en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en la Ciudad de México.

La alta demanda del público por querer asistir a la gira V1VO hizo que el equipo del cantante abriera una segunda fecha, la del 19.

Precio de los boletos para disfrutar la música de Alfredo Olivas

Los precios de los boletos para el concierto en CDMX de Alfredo Olivas varían según la zona. Algunas entradas van desde aproximadamente 600 pesos en gradas generales, hasta más de 3 mil pesos en las áreas VIP del recinto.

Puedes comprar tus boletos en el sitio web funticket.mx y en las taquillas de Forum Buenavista. Sin embargo, te adelantamos que, debido a la alta demanda y a que los conciertos se llevarán a cabo en unos días, este fin de semana, podría no haber buenos lugares para disfrutar del show.

Evita estafas y no acudas con revendedores. Podrías perder tu dinero pues corres el riesgo de que tus boletos sean falsos y no te permitan ingresar al último concierto de Alfredo Olivas en CDMX.

Posible setlist del concierto de Alfredo Olivas

El posible setlist de Alfredo Olivas en sus conciertos de despedida en CDMX incluiría sus mayores éxitos del tour V1VO. Basado en presentaciones recientes, el cantante podría incluir temas como: