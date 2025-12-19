El aceite de coco se vuelve viral por este video filtrado de Jay Alvarrez

El aceite de coco se vuelve viral por el video filtrado de Jay Alvarrez

En el mundo digital, pocas historias han generado tanto revuelo como la del modelo hawaiano Jay Alvarrez y el famoso “video del aceite de coco”.

Este material íntimo terminó convirtiéndose en un fenómeno que trascendió las fronteras y alcanzó millones de reproducciones y comentarios entre usuarios de redes sociales de todo el mundo.

Además, el aceite de coco se volvió tendencia en redes. El producto, que antes era asociado principalmente con usos cosméticos y culinarios, adquirió un nuevo significado y, con ello, surgieron miles de memes y videos con referencias al famoso clip.

El llamado “video del aceite de coco” fue filtrado en 2020 pero grabado en 2016 junto a la modelo rusa Sveta Bilyalova. El contenido muestra a la pareja en una situación íntima en la que el aceite de coco fue usado de forma muy particular.

En redes sociales como TikTok, miles de usuarios comenzaron a crear contenidos alusivos al aceite de coco debido a la grabación del influencer. Circulan videos con bromas y supuestas recomendaciones.

Hoy, el “video del aceite de coco” de Jay Alvarrez sigue siendo recordado por los internautas.

¿De qué trata el video del aceite de coco de Jay Alvarrez?

Hace tiempo se viralizó un video protagonizado por Jay Alvarrez, un modelo y creador de contenido de Hawai. En el clip aparece junto a la modelo rusa Sveta Bilyalova.

En la grabación hecha en 2016, pero publicada en 2020, él utiliza aceite de coco previamente calentado en un hervidor como una especie de lubricante íntimo antes de tener relaciones sexuales con su pareja. El clip estuvo acompañado por la canción “Pass That Dutch” de Missy Elliott, tema popularizado en la película Mean Girls.

La escena generó gran curiosidad en internet debido al uso que le dieron al aceite de coco. Además, muchos usuarios destacaron que la producción parecía demasiado elaborada para tratarse de un video casero y, del mismo modo, cuestionaron el motivo por el cual Alvarrez decidió calentar el aceite antes de aplicarlo.

Unos años después de que se hiciera viral el video, Sveta Bilyalova aclaró en su canal de YouTube que el “video del aceite de coco” fue grabado con su consentimiento, pero denunció que la publicación fue sin autorización.

Además, aseguró que Jay Alvarrez la amenazó con difundir en Internet el clip si ella no cedía a ciertas peticiones suyas.

Ahora ya entiendes por qué el aceite de coco se ha hecho tan viral en redes sociales.