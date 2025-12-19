Jay Alvarrez es un modelo y creador de contenido que alcanzó fama mundial hace unos años. Su nombre se volvió viral en 2020 gracias al polémico “video del aceite de coco”, que circuló en redes sociales y generó memes, debates y curiosidad en plataformas como TikTok.

Debido a este clip, los internautas se preguntan quién es este hombre; en La Razón te contamos. Además, si no recuerdas de qué trata este popular video, aquí podrás saberlo.

¿Quién es Jay Alvarrez del video del aceite de coco?

Jay Alvarrez es un creador de contenido, influencer y modelo. Nació en Hawái, el joven se hizo conocido por compartir sus experiencias de surf, paracaidismo y viajes exóticos.

Sus aventuras incluyen diversos destinos de Venezuela, Indonesia, España, Brasil, Abu Dabi, Italia, Grecia y la Polinesia Francesa, entre otros.

Su gusto por los deportes extremos lo convirtieron en referente de la cultura digital. Por ejemplo, en Instagram cuenta con 8 millones 190 mil 436 seguidores.

Además, Jay Alvarrez ha trabajado como modelo para marcas internacionales y mantiene una fuerte presencia en YouTube.

De acuerdo con información obtenida de las redes de Jay, el creador de contenido conocido por el video del aceite de coco estaría saliendo actualmente con Yasmin Xavier.

La joven es una creadora de contenido que comparte varias aficiones con el influcencer, como las aventuras extremas en medio de la selva y los viajes a varios pies de altura. En Instagram se encuentra con el username @yasminxavierrr; cuenta con 173 mil 330 seguidores en dicha red social.

Jay Alvarrez aumentó su popularidad en redes sociales tras la publicación del video del aceite de coco

Con el video del aceite de coco Jay Alvarrez pasó de ser un influencer de viajes a un personaje popular en redes debido a los memes y videos de humor que se hicieron para referirse a este polémico clip.

El material íntimo protagonizado por Jay y la modelo rusa Sveta Bilyalova se filtró en internet durante 2020. Lo que más llamó la atención entre los usuarios de Internet fue el uso de aceite de coco, pues la pareja lo calentó y lo usaron como una especie de lubricante.

Sin embargo, especialistas aseguran que el aceite de coco no está recomendado como lubricante íntimo. Aunque puede parecer natural y seguro, existen riesgos para la salud vaginal y la protección sexual.

Además, podría dañar el material de los preservativos, aumentando la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, infecciones y de un embarazo no deseado.