El actor Horacio Beamonte ha conmovido al público a mexicano tras dar a conocer que los médicos le diagnosticaron 8 meses de vida después de ser diagnosticado con leucemia a inicios de año.

“Es difícil, es duro, pero con la fe he podido soportar las cosas que vienen”, comentó Horacio Beamonte, quien compartió que decidió no someterse a ningún tipo de tratamiento médico en contra del cáncer, una decisión con la que seguramente busca una calidad de vida diferente en sus últimos meses.

🎭💔 ¿Quién es Horacio Beamonte?

El actor de Como Dice el Dicho atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vidahttps://t.co/DvBh8uQwhB — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 19, 2025

“Ha sido complicado, porque al final de cuentas sabemos que es una enfermedad que va a atener un avance y que al final, si es la voluntad de dios todo va a tener la misma consecuencia”, agregó.

¿Qué tipo de cáncer tiene Horacio Beamonte?

Fue en abril que la hermana del histrión reveló que su hermano estaba hospitalizado, pues comenzó a recaudar fondos. “Horacio fue diagnosticado con leucemia y lleva 17 días en el hospital Salvador Zubirán (el cual se encuentra ubicado en la Ciudad de México)”, decía la página de GoFundMe.

A inicios de diciembre, Beamonte se sinceró en redes sociales a través de una publicación donde celebra que superó el pronóstico de los médicos. "Hace 8 meses me diagnosticaron cáncer en la sangre (Leucemia Linfoblástica Aguda con Cromosoma Filadelfia) diciendo que sin quimioterapia tendría un estimado de vida de entre 6 y 8 meses...“

“Aquí sigo en esta vida por la misericordia de mi Señor Jesucristo, no por ser mejor que nadie, ni por merecerlo, sino por que el puro afecto de su voluntad me lo permite”, expresó en la descripción de su publicación.

Horacio Beamonte aclaró en noviembre que decidió no someterse a tratamientos contra el cáncer porque no le hacían sentir mejor: “No, rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos (...) si Dios lo desea me va a llevar con él”, comentó tras decir que también ha dejado los tratamientos alternativos.