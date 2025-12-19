El nombre de Horacio Beamonte ha llamado la atención de los medios de comunicación y de miles de usuarios en redes sociales. En esta ocasión no se trata de algo relacionado con su trayectoria artística, sino por la difícil situación de salud que atraviesa.

El actor conocido en la televisión mexicana gracias a su participación en producciones como el programa Como Dice el Dicho, reveló recientemente que padece de una enfermedad muy agresiva. Además, que rechazó continuar su tratamiento médico y decidió enfrentar este padecimiento con fe y esperanza.

En La Razón de México te contamos brevemente la trayectoria de este histrión, que abarca más de tres décadas.

¿Quién es Horacio Beamonte, actor desahuciado de Como Dice el Dicho?

Horacio Beamonte es un actor mexicano de 48 años, conocido por sus participaciones en Como Dice el Dicho, La Rosa de Guadalupe, Por amar sin ley y otras producciones de Televisa.

Además, ha trabajado en telenovelas como Imperio de mentiras, El amor invencible, Amigos x siempre y Destilando amor.

Horacio Beamonte también es cantautor y locutor. Ha ejercido como pastor dentro de su comunidad religiosa llamada El Nuevo Orden Mundial. El famoso es hijo de la actriz y cantante Lucero Campos.

En noviembre de este año fue distinguido con Las Palmas de oro a la Excelencia Profesional, en su edición 78 de fin de año 2025, por los 33 años de trayectoria artística ininterrumpida que ha tenido el actor.

“Muchas gracias @cinpe.mx Círculo Nacional de Periodistas por el reconocimiento”, señaló Horacio Beamonte en una publicación de redes sociales, donde compartió varias fotografías de la alfombra roja y la cena del evento.

¿Qué enfermedad tiene Horacio Beamonte, actor de Como Dice el Dicho?

Este año, Horacio Beamonte reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, la cual es considerada una de las variantes más agresivas. El padecimiento afecta mayormente a la sangre y la médula ósea.

El actor de producciones de televisión como Como Dice el Dicho y Por amar sin ley compartió que los médicos le advirtieron que, sin quimioterapia, tendría entre 3 y 8 meses de vida. Beamonte decidió rechazar los tratamientos convencionales y enfrentar la enfermedad únicamente con fe.

A pesar del pronóstico, ha superado los plazos médicos y continúa compartiendo mensajes de esperanza. Además, dejó en claro que piensa aprovechar cada minuto restante con sus seres queridos, incluida su madre, Lucero Campos, quien es actriz y cantante.