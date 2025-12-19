¿Quién era la actriz Neveen Mandur y cómo murió?

El mundo del espectáculo se vistió de luto después de la muerte de la actriz Neveen Mandur, quien perdió la vida de manera trágica después de que quedó atrapada en un incendio.

El accidente ocurrió en su casa ubicada en el histórico barrio de Babademirtas, en la provincia de Edirne. Neveen Mandur se encontraba descansando cuando las llamas se originaron de manera repentina y los vecinos alertaron a los servicios de emergencia al percibir humo y olor a quemado.

Egyptian actress Nevine Mandour has passed away after a fire broke out in her apartment in Alexandria.



Born in 1972, the late actress developed a passion for acting at a young age, taking part in school and university theater productions. She made her cinematic debut in a… pic.twitter.com/FCkUMnaJ2K — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) December 17, 2025

Pese a la intervención de los bomberos, el fuego se propagó rápidamente y consumió la casa. “Oh Allah, perdónala y ten misericordia de ella, sánala y perdónala, honra su descendencia y amplía su entrada, lávala con agua, hielo y frío y purifícala de pecados y pecados mientras el vestido blanco se purifica de suciedad”, se lee en redes sociales.

Después de controlar las llamas, los rescatistas ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo en una habitación principal con severos daños por el calor.

Peritajes forenses determinaron que la actriz falleció por quemaduras críticas e inhalación masiva de monóxido de carbono, una combinación letal que aceleró el desenlace y provocó una ola de condolencias entre colegas, seguidores y la industria artística regional global.

Neveen era una figuras respetada en el noroeste de Turquía donde su trabajo teatral y cultural la convirtió en un símbolo artístico regional. Tras su fallecimiento, autoridades realizaron peritajes en la vivienda para esclarecer el origen del incendio. Las primeras líneas de investigación apuntan a una falla eléctrica o un desperfecto en un sistema de calefacción, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes.