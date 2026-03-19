Gira de BTS: Estas son las fechas para sus conciertos en México y el resto del mundo

La banda de k-pop BTS está muy cerca de regresar a los escenarios con una gira mundial que los llevará a visitar un total de 34 ciudades. La gira arrancará a partir del 9 de abril, después de publicar su nuevo álbum Arirang.
La gira de BTS comenzará en la ciudad surcoreana de Goyang para dirigirse a Japón y después de Norteamérica. El grupo visitará estadios en Ciudad de México, Los Ángeles y Chicago, entre varias ciudades más.
La agrupación visitará Europa, así como varias partes de Latinoamérica. Se trata de la primera gran gira de BTS, que incluirá 79 shows, de la formación desde su exitoso tour de 2021-2022 “Permission to Dance on Stage” que contó con 12 actuaciones.
Fechas en 2026
A continuación, te dejamos todas las fechas de la banda surcoreana:
- Jueves 9 de abril: Goyang, Corea del Sur (Goyang Stadium)
- Sábado 11 de abril: Goyang, Corea del Sur (Goyang Stadium)
- Domingo 12 de abril: Goyang, Corea del Sur (Goyang Stadium)
- Viernes 17 de abril: Tokio, Japón (Tokyo Dome)
- Sábado 18 de abril: Tokio, Japón (Tokyo Dome)
- Sábado 25 de abril: Tampa, Florida (Raymond James Stadium)
- Domingo 26 de abril: Tampa, Florida (Raymond James Stadium)
- Sábado 2 de mayo: El Paso, Texas (Sun Bowl Stadium)
- Domingo 3 de mayo: El Paso, Texas (Sun Bowl Stadium)
- Jueves 7 de mayo: Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)
- Sábado 9 de mayo: Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)
- Domingo 10 de mayo: Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)
- Sábado 16 de mayo: Stanford, California (Stanford Stadium)
- Domingo 17 de mayo: Stanford, California (Stanford Stadium)
- Sábado 23 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)
- Domingo 24 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)
- Miércoles 27 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)
- Viernes 12 de junio: Busan, Corea del Sur (Busan Asiad Stadium)
- Sábado 13 de junio: Busan, Corea del Sur (Busan Asiad Stadium)
- Viernes 26 de junio: Madrid, España (Riyadh Air Metropolitano)
- Sábado 27 de junio: Madrid, España (Riyadh Air Metropolitano)
- Miércoles 1 de julio: Bruselas, Bélgica (King Baudouin Stadium)
- Jueves 2 de julio: Bruselas, Bélgica (King Baudouin Stadium)
- Lunes 6 de julio: Londres, Reino Unido (Tottenham Hotspur Stadium)
- Martes 7 de julio: Londres, Reino Unido (Tottenham Hotspur Stadium)
- Sábado 11 de julio: Munich, Alemania (Allianz Arena)
- Domingo 12 de julio: Munich, Alemania (Allianz Arena)
- Viernes 17 de julio: París, Francia (Stade de France)
- Sábado 18 de julio: París, Francia (Stade de France)
- Sábado 1 de agosto: East Rutherford, Nueva Jersey (MetLife Stadium)
- Domingo 2 de agosto: East Rutherford, Nueva Jersey (MetLife Stadium)
- Miércoles 5 de agosto: Foxborough, Massachusetts (Gillette Stadium)
- Jueves 6 de agosto: Foxborough, Massachusetts (Gillette Stadium)
- Lunes 10 de agosto: Baltimore, Maryland (M&T Bank Stadium)
- Martes 11 de agosto: Baltimore, Maryland (M&T Bank Stadium)
- Sábado 15 de agosto: Arlington, Texas (AT&T Stadium)
- Domingo 16 de agosto: Arlington, Texas (AT&T Stadium)
- Sábado 22 de agosto: Toronto, Canadá (Rogers Stadium)
- Domingo 23 de agosto: Toronto, Canadá (Rogers Stadium)
- Jueves 27 de agosto: Chicago, Illinois (Soldier Field)
- Viernes 28 de agosto: Chicago, Illinois (Soldier Field)
- Martes 1 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)
- Miércoles 2 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)
- Sábado 5 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)
- Domingo 6 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)
- Viernes 2 de octubre: Bogotá, Colombia*
- Sábado 3 de octubre: Bogotá, Colombia*
- Viernes 9 de octubre: Lima, Perú*
- Sábado 10 de octubre: Lima, Perú*
- Viernes 16 de octubre: Santiago, Chile*
- Sábado 17 de octubre: Santiago, Chile*
- Viernes 23 de octubre: Buenos Aires, Argentina*
- Sábado 24 de octubre: Buenos Aires, Argentina*
- Miércoles 28 de octubre: Sao Paulo, Brasil*
- Viernes 30 de octubre: Sao Paulo, Brasil*
- Sábado 31 de octubre: Sao Paulo, Brasil*
- Jueves 19 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán*
- Sábado 21 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán*
- Domingo 22 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán*
- Jueves 3 de diciembre: Bangkok, Tailandia*
- Sábado 5 de diciembre: Bangkok, Tailandia*
- Domingo 6 de diciembre: Bangkok, Tailandia*
- Sábado 12 de diciembre: Kuala Lumpur, Malasia*
- Domingo 13 de diciembre: Kuala Lumpur, Malasia*
- Jueves 17 de diciembre: Singapur*
- Sábado 19 de diciembre: Singapur, Singapur*
- Domingo 20 de diciembre: Singapur, Singapur*
- MArtes 22 de diciembre: Singapur, Singapur*
- Sábado 26 de diciembre: Jakarta, Indonesia*
- Domingo 27 de diciembre: Jakarta, Indonesia*
Fechas en 2027
- Viernes 12 de febrero: Melbourne, Australia*
- Sábado 13 de febrero: Melbourne, Australia*
- Sábado 20 de febrero: Sydney, Australia*
- Domingo 21 de febrero: Sydney, Australia*
- Jueves 4 de marzo: Hong Kong*
- Sábado 6 de marzo: Hong Kong*
- Domingo 7 de marzo: Hong Kong*
- Sábado 13 de marzo: Manila, Filipinas*
- Domingo 14 de marzo: Manila, Filipinas*