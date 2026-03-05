Así puedes participar en el concurso para ir al concierto de BTS en Corea con Netflix

Netflix sorprendió al fandom de BTS en México con un anuncio que ha causado gran emoción. Se trata de un concurso que permitirá a algunos afortunados viajar a Corea del Sur para asistir al esperado concierto de la banda en la Plaza de Gwanghwamun, Seúl.

Este evento marca el regreso de BTS tras casi cuatro años de pausa y se enmarca dentro de la transmisión especial BTS: The Comeback Live que la plataforma llevará en exclusiva.

En La Razón te contamos cómo puedes participar y cuándo anunciarán a las personas ganadoras.

Así puedes participar en el concurso para ir al concierto de BTS en Corea con Netflix

La dinámica lanzada por Netflix está dirigida exclusivamente a residentes de México mayores de 18 años y se desarrollará entre el 5 y el 8 de marzo de 2026. Los pasos para participar son los siguientes, toma nota:

Encuentra a tu “ARMY bestie”: El concurso está pensado para que los fans vivan la experiencia acompañados de su mejor amigo dentro del fandom. Crea un video en TikTok: Cada pareja debe grabar un clip creativo que muestre su fanatismo por BTS. Puede incluir maquillaje, coreografías, fan arts, disfraces o cualquier expresión artística que refleje su amor por los idols. Usa el hashtag oficial: El video debe publicarse con #BTSNetflixMX, lo que permitirá a la plataforma identificar a los participantes. Demuestra tu pasión: La originalidad y la autenticidad serán clave para destacar entre miles de fans.

Toma en cuenta que, de acuerdo con los lineamientos de Netflix:

Se rechazarán videos con elementos de violencia, malas palabras o conductas inapropiadas.

El video no deberá contener nombre o logo de ninguna marca.

La fecha límite para hacer la publicación es el día 8 de marzo de 2026 a las 23:59 hora del centro de México.

Si los mismos participantes hacen varios videos, solo podrán participar o ser considerados una vez.

Consulta más detalles en netflixtellevaacorea.com/mexico/terms-&-conditions

Premios y ganadores

Las tres parejas ganadoras del concurso serán anunciadas el 10 de marzo de 2026 y recibirán un viaje todo pagado a Corea del Sur para asistir al concierto en vivo.

El premio es un viaje para cada uno de los dos participantes de los tres videos ganadores que incluye: pasaje aéreo redondo saliendo de Ciudad de México-Seoul en clase económica saliendo el 16 de marzo de 2026 y regresando el 22 de marzo de 2026, gastos por la obtención de una K-ETA, alojamiento en hotel (por 3 noches, una habitación por cada 2 personas) y acceso a la presentación de BTS el día 21 de marzo de 2026, según lo determine exclusivamente Netflix.

Si no consigues ser una de las parejas ganadoras, no te preocupes, el concierto será transmitido en vivo el 21 de marzo desde la emblemática Plaza de Gwanghwamun, un lugar histórico que simboliza el corazón de Seúl.