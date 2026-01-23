La fiebre por BTS ha alcanzado niveles insólitos en México. La muestra más sólida es que, tras el anuncio de su esperado concierto, los boletos se agotaron en cuestión de minutos.

Sin embargo, esto ha dado un espacio para el mercado de la reventa, donde, aprovechándose del amor de las fans por sus ídolos, se han disparado los precios a cifras que superan cualquier expectativa, con entradas que llegan a cotizarse hasta en 120 mil pesos.

No obstante, frente a estos abusos, el ARMY está haciendo una campaña en redes sociales para no comprar a estos revendedores. Además, exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto.

¿Cuánto costaban en Ticketmaster los boletos de BTS?

De acuerdo con el sitio web OCESA y Ticketmaster, los precios oficiales de los boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México se vendieron en:

$1 mil 767 MXN

$2 mil 840 MXN

$4 mil 476 MXN

$4 mil 948 MXN

$8 mil 010 MXN

$8 mil 482 MXN

$8 mil 953 MXN

$13 mil 330 MXN (con cargos incluidos)

Boletos VIP: Hasta $17 mil 782 MXN

Sin embargo, miles de seguidores, conocidos como ARMY, se enfrentaron a largas filas virtuales y sistemas colapsados durante la preventa oficial de este viernes.

¿Cuál es el PRECIO de un boleto para el concierto de BTS en REVENTA?

En sitios de reventa como Viagogo, los precios para ver a BTS el 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros aumentaron demasiado.

Lo más curioso es que las fans de la banda surcoreana denunciaron que, a pocos minutos de iniciada la preventa, estos sitios no oficiales ya anunciaban la reventa de boletos.

Sección 9: $121 mil 992 MXN

Sección 21: $59 mil 679 MXN y hasta $121 mil 992 MXN

Sección VE10: $49 mil 732 MXN

Sección NA11A: $34 mil 121 MXN

Sección NA13C: $28 mil 418 MXN

En algunos casos, los revendedores aseguran que se trata de lugares privilegiados en las primeras filas o zonas VIP para ver a BTS.

Reventa de boletos para el concierto de BTS en Viagogo ı Foto: Captura de pantalla Viagogo

La indignación ante estos precios no se hizo esperar. En redes sociales, usuarios también denunciaron la falta de regulación y la permisividad hacia la reventade parte de las autoridades.

Si bien la reventa de boletos para espectáculos masivos no es nueva en México, pero el caso de BTS ha marcado un récord por la magnitud de las cifras. Además, cada vez es más común que los fans tengan que recurrir a la reventa para asistir a los conciertos, pues los revendedores acaparan los boletos.