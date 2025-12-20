Avanzo de la mano de mi bebé telepático, ¿dónde ver el drama chino?

Avanzo de la mano de mi bebé telepático, también conocida como Bebé telepático adorado, es un drama chino que ha conquistado a los fanáticos de las series asiáticas. La historia se centra en una joven que da a luz a una bebé con un don muy poderoso que llega para cambiar su vida por completo.

Descubre de qué trata esta serie y dónde puedes ver todos sus capítulos.

¿De qué trata el drama Avanzo de la mano de mi bebé telepático?

Isabella, hija del Grupo Ruiz, fue abandonada por sus padres y criada por Fernando López, su tío. Hace 1O meses, huyó al auto de Leonardo Martínez, presidente del Grupo Martínez, quien, bajo efectos de una droga, la llevó a su casa y tuvieron un encuentro de una noche.

Poco después ella se da cuenta de que está embarazada. Mientras tanto, Leonardo intenta averiguar quién es la joven con la que pasó la noche, pues no sabe su nombre y sólo recuerda que tenía una cicatriz en la clavícula.

Isabella, estando a punto de ser madre, es presionada por su tío para casarse con alguien que no ama, por lo que decide huir para proteger a su bebé.

Durante un doloroso parto, su bebé nace con habilidades telepáticas, revelando una conexión espiritual única y cambiando el curso de sus vidas. ¿Cómo afectará el don telepático del bebé la vida de Isabella y su relación con Leonardo?

Bebé telepático adorado ı Foto: Especial

Avanzo de la mano de mi bebé telepático o Bebé telepático adorado, ¿dónde ver el drama chino?

Avanzo de la mano de mi bebé telepático, también conocida como Bebé telepático adorado, es un drama chino que forma parte del amplio catálogo de series en formato vertical de NetShort. Puedes ver la serie a través de su página web oficial o descargando la aplicación en tu dispositivo móvil para acceder al contenido desde cualquier sitio.

Los primeros ocho episodios de la historia están disponibles de forma gratuita. Sin embargo, para acceder a los 61 episodios que conforman la producción completa, es necesario suscribirse a la plataforma.

Aunque esta serie fue creada originalmente en chino, NetShort ha publicado una versión con subtítulos en español. De este modo, el idioma no será un impedimento para adentrarte en la vida de Isabella y Leonardo.

