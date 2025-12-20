Festival de Luces de Invierno Zócalo: Artistas y fechas de los conciertos GRATIS

La magia de la Navidad llega al corazón de la Ciudad de México con el Festival de Luces de Invierno.

Durante más de dos semanas, el Zócalo capitalino se transformará en un escenario monumental con 76 conciertos gratuitos, espectáculos visuales y actividades culturales que buscan reunir a familias y visitantes en un ambiente festivo y comunitario en esta época decembrina.

La cartelera musical del Festival de Luces de Invierno es amplia y diversa. Entre los géneros que se presentarán destacan el rock, ska, salsa, sonidero, música tropical y regional mexicana, además de villancicos y propuestas de folclore.

Públicos de todas las edades podrán deleitarse con artistas nacionales e internacionales, además de apreciar la decoración navideña anual que se coloca en la plaza de la Constitución.

En La Razón de México te contamos quiénes son estos artistas y la fecha en la que darán sus conciertos gratuitos, para que no te pierdas de esta experiencia única.

El Festival de Luces de Invierno este año se celebrará del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. Durante dos semanas el Zócalo de la CDMX albergará conciertos, espectáculos de luces y actividades culturales para iniciar el año en compañía de tus seres queridos.

A continuación, te mostramos a los artistas que se presentarán y la fecha en que tendrá lugar su concierto.

Sábado 20 de diciembre:

Coro navideño UTOPÍAS a las 15:30 horas

Coro Sinfónico Ollin Yoliztli a las 16:00 horas

La Señora Tomasa (España) a las 19:15 horas

Sonido Sensación Candela a las 20:55 horas

Domingo 21 de diciembre:

Los K’comixtles

Cecilia Toussaint

Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembre:

Carolina Ross

Los Cardenales de Nuevo León

Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembre:

Paz Quintana (Chile)

La Coreañera

Los Askis

Mosaico Sonidero

Artistas que se presentarán en el Zócalo del 24 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 como parte de la programación del Festival de Luces de Invierno:

Val Hozu, Orquesta Nacional de Jazz, Baby Volcano (Guatemala), Los Amantes de Lola, La Barranca, Cimarrón (Colombia), Ana Tijoux (Chile), Ibrahim Ferrer Jr. con el Legado Buenavista Social Club (Cuba) y DJs como Ari Vargas.

Recuerda:

La entrada al Festival de Luces de Invierno en el Zócalo es gratuita para todo el público, no necesitas presentar boletos. Además de la música en vivo, el festival incluye actividades culturales para toda la familia, como pastorelas, posadas comunitarias, recorridos dramatizados, talleres y 14 esculturas luminosas, así como un nacimiento monumental.

