¿Cuáles y cuándo son los conciertos de la Verbena Navideña Zócalo 2025?

¿Cuáles son los conciertos de la Verbena Navideña CDMX?

La Verbena Navideña del 2025 está cada vez más cerca, y los festivales y ferias de este año la temática Luces de Invierno estará llena de un ambiente festivo, música en vivo, y otras atracciones que podrán disfrutarse en familia.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México será la encargada de gestionar las celebraciones navideñas que se darán este año en el corazón de la capital, en donde todos los miembros de la familia podrán disfrutar de las actividades de la temporada.

Este 2025 la Verbena Navideña tendrá como día de inicio el sábado 20 de diciembre, y los conciertos, funciones de teatro y las luces navideñas estarán presentes en la Plaza de la Constitución hasta el domingo 4 de enero del 2026.

Las actividades de Luces de Invierno estarán disponibles para ser disfrutadas desde las 10:00 horas hasta las 23:00 horas, y cada uno de los días la tradición y arte de las festividades decembrinas será distinta.

Zócalo de la CDMX con alumbrado navideño 2026 ı Foto: Gobierno de la Ciudad de México @Cuartoscuro

¿Cuáles son los conciertos de la Verbena Navideña Zócalo 2025?

Este año, Luces de Invierno estará llena de distintos conciertos y funciones en su foro navideño, por lo que en La Razón te compartimos la cartelera de los primeros días del Escenario de Conciertos de la Verbena Navideña 2025 del zócalo de la CDMX.

20 de diciembre:

14:30 - 15:15 Coro navideño de las UTOPÍAS

16:00 - 16:40 “Navidad y algo más...” Voz en Punto

17:25 - 18:25 Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli

18:35 - 19:35 Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl)

19:55 - 20:55 La señora Tomasa (ESP)

21:00 - 22:30 Sonido Sensasión Candela

21 de diciembre:

14:30 - 15:05 “Navidad y algo más...” Voz en Punto

15:50 - 16:30 Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Fratta

18:15 - 19:15 Los Kcomxtles

19:30 - 21:00 Cecilia Toussaint

21:05 - 22:30 Sonido La Diosa del Rock

22 de diciembre:

14:30 - 15:05 Coro Stacatto

15:50 - 16:30 Cuarteto de guitarras de la Ciudad de México (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Natalia Milán

18:15 - 19:15 Carolina Ross

19:30 - 21:00 Los Cardenales de Nuevo León

21:05 - 22:30 Sonido Barrio Norte

Ubicación de la Verbena Navideña ı Foto: Captura de pantalla

23 de diciembre:

14:30 - 15:05 Coro Stacatto

15:50 - 16:30 Malaria Dancing Club (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Paz Quintana (CHI)

18:15 - 19:15 La Coreañera

19:30 - 21:00 Los Askis

21:05 - 22:30 Mosaico Sonidero

24 de diciembre:

13:30 - 14:15 Val Hozu

15:00 - 16:05 “Todos a Belén”. Pastorela Cía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua

16:45 - 17:30 Musas. Ensamble de Arpas

25 de diciembre:

17:00 - 17:45 Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)

18:00 - 18:45 Orquesta de Pepe Arévalo

19:00 - 19:45 Danzonera Isora Club

20:00 - 21:00 Danzonera Urban

26 de diciembre:

16:20 - 17:00 El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz)

18:15 - 19:15 Hispana

19:30 - 21:00 Baby Volcano (GUA)

21:05 - 22:30 DJ Lashenka

27 de diciembre:

17:00 - 20:00 Gala México Canta

20:20 - 22:00 DJ Cybernico

Zócalo de la CDMX con alumbrado navideño 2026 ı Foto: Gobierno de la Ciudad de México @Cuartoscuro

28 de diciembre:

6:20 - 17:00 Xandul (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Chimo Psicodélico (COL)

18:15 - 19:15 Sónex

19:30 - 21:00 Cimarrón (COL)

21:05 - 22:30 DJ Sé

La cartelera completa de luces de Invierno está disponible en la página oficial de la CDMX, por lo que puedes consultarla para planear un día para disfrutar de un tiempo acompañado de tus seres queridos con una actividad distinta a las habituales.