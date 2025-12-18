¿Cuáles y cuándo son los conciertos de la Verbena Navideña Zócalo 2025?

La Verbena Navideña del 2025 está cada vez más cerca, y los festivales y ferias de este año la temática Luces de Invierno estará llena de un ambiente festivo, música en vivo, y otras atracciones que podrán disfrutarse en familia.
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México será la encargada de gestionar las celebraciones navideñas que se darán este año en el corazón de la capital, en donde todos los miembros de la familia podrán disfrutar de las actividades de la temporada.
Este 2025 la Verbena Navideña tendrá como día de inicio el sábado 20 de diciembre, y los conciertos, funciones de teatro y las luces navideñas estarán presentes en la Plaza de la Constitución hasta el domingo 4 de enero del 2026.
Se registra balacera en la Cuauhtémoc; SSC detiene a extorsionadores | VIDEO
Las actividades de Luces de Invierno estarán disponibles para ser disfrutadas desde las 10:00 horas hasta las 23:00 horas, y cada uno de los días la tradición y arte de las festividades decembrinas será distinta.
¿Cuáles son los conciertos de la Verbena Navideña Zócalo 2025?
Este año, Luces de Invierno estará llena de distintos conciertos y funciones en su foro navideño, por lo que en La Razón te compartimos la cartelera de los primeros días del Escenario de Conciertos de la Verbena Navideña 2025 del zócalo de la CDMX.
20 de diciembre:
- 14:30 - 15:15 Coro navideño de las UTOPÍAS
- 16:00 - 16:40 “Navidad y algo más...” Voz en Punto
- 17:25 - 18:25 Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli
- 18:35 - 19:35 Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl)
- 19:55 - 20:55 La señora Tomasa (ESP)
- 21:00 - 22:30 Sonido Sensasión Candela
21 de diciembre:
- 14:30 - 15:05 “Navidad y algo más...” Voz en Punto
- 15:50 - 16:30 Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)
- 17:15 - 18:00 Fratta
- 18:15 - 19:15 Los Kcomxtles
- 19:30 - 21:00 Cecilia Toussaint
- 21:05 - 22:30 Sonido La Diosa del Rock
22 de diciembre:
- 14:30 - 15:05 Coro Stacatto
- 15:50 - 16:30 Cuarteto de guitarras de la Ciudad de México (Selección Cuicatl)
- 17:15 - 18:00 Natalia Milán
- 18:15 - 19:15 Carolina Ross
- 19:30 - 21:00 Los Cardenales de Nuevo León
- 21:05 - 22:30 Sonido Barrio Norte
23 de diciembre:
- 14:30 - 15:05 Coro Stacatto
- 15:50 - 16:30 Malaria Dancing Club (Selección Cuicatl)
- 17:15 - 18:00 Paz Quintana (CHI)
- 18:15 - 19:15 La Coreañera
- 19:30 - 21:00 Los Askis
- 21:05 - 22:30 Mosaico Sonidero
24 de diciembre:
- 13:30 - 14:15 Val Hozu
- 15:00 - 16:05 “Todos a Belén”. Pastorela Cía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua
- 16:45 - 17:30 Musas. Ensamble de Arpas
25 de diciembre:
- 17:00 - 17:45 Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)
- 18:00 - 18:45 Orquesta de Pepe Arévalo
- 19:00 - 19:45 Danzonera Isora Club
- 20:00 - 21:00 Danzonera Urban
26 de diciembre:
- 16:20 - 17:00 El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)
- 17:15 - 18:00 Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz)
- 18:15 - 19:15 Hispana
- 19:30 - 21:00 Baby Volcano (GUA)
- 21:05 - 22:30 DJ Lashenka
27 de diciembre:
- 17:00 - 20:00 Gala México Canta
- 20:20 - 22:00 DJ Cybernico
28 de diciembre:
- 6:20 - 17:00 Xandul (Selección Cuicatl)
- 17:15 - 18:00 Chimo Psicodélico (COL)
- 18:15 - 19:15 Sónex
- 19:30 - 21:00 Cimarrón (COL)
- 21:05 - 22:30 DJ Sé
La cartelera completa de luces de Invierno está disponible en la página oficial de la CDMX, por lo que puedes consultarla para planear un día para disfrutar de un tiempo acompañado de tus seres queridos con una actividad distinta a las habituales.