Disfruta de una cena navideña inolvidable en CDMX

Como cada año, en La Razón te recomendamos algunas de las mejores opciones para disfrutar de una cena navideña inigualable, con platillos para todos los gustos y propuestas variadas llenas de sabor, desde el infaltable pavo relleno al horno hasta propuestas gourmet de renombrados chefs de la ciudad.

Para los paladares más sofisticados o curiosos, Bichi y Cedrón son opciones con propuestas culinarias fuera de lo común, mientras que si buscas algo más tradicional, puedes decantarte por Cedrón o Terraza Cha Cha Chá, donde además las vistas a la Plaza de la República le darán un toque especial a tu noche.

En Nostos, Balta o Castizo, los mariscos y los platillos de mar serán los protagonistas de tu cena de Nochebuena, aunque las opciones son diversas; no dejes de preguntar por las alternativas de vinos espumosos para brindar en esta velada especial.

Castizo

ESTE RESTAURANTE de cocina española y mediterránea contemporánea ofrecerá el 24 de diciembre un especial navideño festivo y con un toque nostálgico; entre las opciones podrás elegir lechón confitado con piel crujiente o camarón jumbo cocido con mayonesa de lima. También contarán con música de violín en vivo.

Desde: $1,900 por persona.

Dónde: Chilpancingo 46, Condesa.

Castizo ı Foto: Especial

Balta

En la víspera de Navidad, de la mano del chef Fernando Mendoza, presentará un menú cálido, sofisticado e ideal para celebrar. Algunas de las propuestas son crema de almeja, filete de res prime, ensalada de duraznos y zanahorias al romero.

Desde: $900 a $4,800 por persona.

Dónde: Paseo de la Reforma 297, Piso 12, Col. Juárez.

Balta ı Foto: Especial

Huset

LA EXPERIENCIA gastronómica de este lugar, junto con el ambiente relajado y los productos de temporada, te dejará un sabor inolvidable. Podrás elegir entre crema de castañas, rib eye a la leña con puré de chirivía y reducción de vainilla y, de postre, tarta de durazno.

Desde: $2,200 por persona. $3,300 con maridaje.

Dónde: Colima 256,

Roma Norte.

Huset ı Foto: Especial

Bichi

LA CREATIVIDAD de sus mezclas navideñas en el menú es ideal si buscas algo diferente para Nochebuena: romeritos con pulpo y camarón, pasta en salsa de mariscos y una variedad de platos fuertes, como wellington con salsa de chicatana, son platillos que encontrarás en Bichi.

Desde: $1,200 por persona.

Dónde: Chicontepec 57, Hipódromo Condesa

Bichi ı Foto: Especial

Nostos

EL RESTAURANTE, conocido por su comida típica griega, contará con un horario extendido durante el 24 de diciembre. El menú será a la carta y sin consumo mínimo, por lo que podrás escoger entre sus mejores alternativas, como el pescado a la sal, los pétalos Nostos y el popular pulpo a las brasas.

Desde: $500.

Dónde: Monte Athos 415 (Loma) Artz Blvd. 14 (Pedregal).

Nostos ı Foto: Especial

El Tip: TE RECOMENDAMOS revisar la disponibilidad y agendar con tiempo una mesa, pues los lugares con menús especiales se llenan rápido

Cedrón

LA GASTRONOMÍA francesa y la mexicana se unen en este restaurante, que en la víspera de Navidad tendrá un menú de tres tiempos, con entradas en donde destaca el plato de quesos franceses y la crema de hongos morilla como primer tiempo; el pavo orgánico rostizado relleno de frutos secos y foie gras será la joya de la noche, así como el tiramisú que se ofrecerá de postre.

Desde: $2,500 por persona.

Dónde: Mazatlán 24, Condesa.

Cedrón ı Foto: Especial

Cha Cha Cha

LA TERRAZA con la mejor vista al Monumento a la Revolución presentará en esta mágica noche platillos típicos, como pechuga de pavo con mole de guayaba, romeritos con tortitas de camarón, pierna de cerdo con puré de papa o el bacalao a la vizcaína. No podrá faltar entre las mesas el ponche con “piquete” y la música en vivo.

Desde: $400.

Dónde: Av. de la República 157, Tabacalera.