Muere el actor Pat Finn, ¿quién era y de qué falleció?

Pat Finn, conocido por su participación en series como Friends, The Middle y Seinfeld, murió a los 60 años, se dio a conocer hoy. El actor y comediante estadounidense habría perdido la vida el lunes 22 de diciembre.

La familia del famoso anunció su fallecimiento con un comunicado muy emotivo: “Es con profunda tristeza y dolor que la familia Finn anuncia el fallecimiento del querido actor cómico Pat Finn”.

Finn partió dejando a su esposa Donna, sus hijos Cassidy, Caitlin y Ryan, además de sus padres y otros familiares.

Compañeros y amigos del medio, como Brian Stack y Jeff Dye, compartieron homenajes en redes sociales. Dye lo describió como “uno de los mejores tipos que conocí, con un sentido del humor PERFECTO”.

Además, los fans de Pat Finn, también enviaron sus condolencias a la familia del histrión y recordaron su trayectoria en televisión de los años noventa y dos mil.

Muere el actor Pat Finn, ¿quién era?

Pat Finn nació en Evanston, Illinois, el 31 de julio de 1965. Se formó en la Universidad de Marquette, donde entabló amistad con Chris Farley, futuro integrante de Saturday Night Live.

Tras graduarse, se unió a las compañías de comedia Second City e iO de Chicago, los cuales fueron espacios que marcaron el inicio de su carrera artística.

Su salto a la televisión llegó a mediados de los noventa con papeles recurrentes en The George Wendt Show y Murphy Brown. En 1998 interpretó a Joe Mayo, el organizador de fiestas en el recordado episodio “The Reverse Peephole” de Seinfeld.

A lo largo de su trayectoria, acumuló participaciones en series icónicas como Friends (donde dio vida al Dr. Roger), That ’70s Show, The King of Queens, Third Rock From the Sun, Curb Your Enthusiasm y The Bernie Mac Show.

Uno de los papeles más entrañables de Pat Finn fue el de Bill Norwood, el vecino amable y buen amigo de Mike Heck en The Middle, donde apareció en 23 episodios entre 2011 y 2018. También destacó como Bob Forman en la comedia de Nickelodeon Marvin Marvin (2012-2013), y en la pantalla grande participó en la película Dude, Where’s My Car? (2000).

Always great to b on "the middle" even though I'm technically on the right side, ur left @PatriciaHeaton @jenrayray pic.twitter.com/PTaa9JC4bD — Pat Finn (@thatPatFinn) October 7, 2015

¿De qué falleció el actor Pat Finn de Friends y Seinfeld?

De acuerdo con información proporcionada por la familia del actor en un comunicado, su muerte está relacionada con el cáncer. “En 2022, Pat luchó contra un cáncer de vejiga, entró en remisión, pero el cáncer volvió y se propagó. Era un guerrero en todos los sentidos de la palabra”, expresaron.