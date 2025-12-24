El famoso cantante Romeo Santos se encuentra en el ojo del huracán, pues en redes sociales lo señalan de no apoyar a la comunidad latina, sobre todo en el contexto de las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Si bien, el intérprete es ciudadano estadounidense, sus padres son originarios del Caribe y la mayor parte de sus fans son latinoamericanos. Por ello, el público critica fuertemente al famoso debido a declaraciones recientes durante un podcast. Pero ¿por qué buscan “cancelar” al Rey de la Bachata? En La Razón te contamos qué dijo.

Romeo Santos es criticado por su postura sobre inmigrantes en EU, esto dijo

Miles de usuarios han comenzado a difundir mensajes de cancelación contra Romeo Santos pues lo acusan de ser indiferente a la dura situación que vive la comunidad latina e inmigrante en Estados Unidos bajo la presidencia de Trump.

La polémica surgió en un podcast llamado Popcast, en el que Santos y el también cantante Prince Royce fueron entrevistados hace unos días. Durante la conversación, el conductor les preguntó si consideraban necesario alzar la voz y usar su influencia para defender a los inmigrantes y latinos que, según denuncias, están siendo perseguidos por la administración actual.

La respuesta de Romeo Santos generó controversia en redes sociales. “Como artista uno debe enfocarse en la música y no opinar de política”, señaló.

Aunque el famoso cantante no expresó apoyo al mandatario, tampoco defendió explícitamente a sus seguidores, lo que muchos interpretaron como una postura de indiferencia.

La situación escaló debido a que la mayor parte de su audiencia en latinoamericana o parte de la comunidad latina que vive en EU. Usuarios afirman que debió pronunciarse en total apoyo a ellos, quienes han impulsado su carrera.

Algunos comentarios en redes sociales que ha hecho el público en el perfil de Romeo Santos de su postura sobre los inmigrantes en EU fueron:

“Muy decepcionado por lo que dijiste, en esa entrevista sobre hablar; YA NO VOY A APOYARTE A TI NI A TU MÚSICA. Si crees que hablar es malo, SOLO ESPERA, porque NO hablar es PEOR!”

“Simpatizantes de Trump...”

“Como puedes cantar y tener tanta influencia en nuestra comunidad, pero nada que decir cuando nos están atacando. Qué vergüenza!!!!”

Además, varios internautas afirman que la cuenta oficial del cantante está borrando sus comentarios relacionados con el tema del podcast.

¿De dónde es Romeo Santos? ¿Es latino?

Romeo Santos es originario del Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Nació el 21 de julio de 1981, en el seno de una familia humilde: su padre es dominicano y su madre puertorriqueña. El cantante no podría ser considerado de origen latino.