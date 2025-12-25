Muere Jorge Lozano Soriano, productor y creador de Mujer, casos de la vida real

Jorge Lozano Soriano, productor y creador del emblemático programa Mujer, casos de la vida real, falleció a los 89 años.

Su legado marcó la televisión mexicana al visibilizar, junto a Silvia Pinal, historias cotidianas con impacto social que abordaban temáticas como la violencia de género, el maltrato infantil, el aborto, la drogadicción, el divorcio, etc. mismos que no se tocaban en la programación habitual de la época.

Su partida deja un vacío en la industria y en quienes crecieron con su trabajo.

La familia del argentino informó que murió durante los primeros minutos de este jueves 25 de diciembre. Además, que los servicios funerarios se llevan a cabo a partir de las 3:00 pm de hoy en la funeraria Gayosso Félix Cuevas, Colonia Del Valle, ubicada al sur de la Ciudad de México.

Vida y trayectoria de Jorge Lozano Soriano

Jorge Lozano Soriano nació el 29 de junio de 1936 en Santa Fe, Argentina. Fue un productor y guionista de televisión destacado, tenía 89 años.

Inició su carrera en Argentina con el programa Las veinticuatro horas, el cual fue conducido por Luisa Vehil, entre 1981 y 1985. Luego migró a México, donde trabajó para Televisa desde mediados de los años 80 hasta el 2007.

Jorge Lozano Soriano fue responsable de telenovelas famosas como Lazos de Amor, Mi pequeña soledad, Mi destino eres tú y Bajo un mismo rostro.

"Lazos de Amor": Un Ícono de la Telenovela Mexicana



"Lazos de Amor": Un Ícono de la Telenovela Mexicana

"Lazos de Amor" es una de las telenovelas más emblemáticas de la televisión mexicana, transmitida por Televisa en 1995. La historia fue escrita por Jorge Lozano Soriano y se convirtió en un fenómeno internacional

Sin embargo, el mayor reconocimiento de su trabajo vino con Mujer, casos de la vida real, un proyecto que desarrolló junto a Silvia Pinal y que se convirtió en un referente cultural en la televisión mexicana.

Lozano Soriano fue considerado un pionero en la televisión con contenido social, pues logró que el entretenimiento también funcionara como espejo de la realidad de miles de mexicanos que miraban las duras historias de cada episodio.

Silvia Pinal y el productor y creador del famoso programa, se enfocaron en visibilizar problemas como la violencia de género, el maltrato infantil, el aborto, la drogadicción, el divorcio, el VIH, tráfico de órganos, discapacidad, comunidad LGBT, etc. en una época en la que no era común que se hablara de ello en la televisión nacional.

Mujer, casos de la vida real se mantuvo al aire durante 21 años y emitió más de 500 capítulos. Además, del argentino, Benjamín Cann, Felipe Nájera y Francisco Franco también dirigieron el programa.

En entrevista con La Razón, Benjamín Cann reveló que, si bien la idea de hacer un remake de Las veinticuatro horas era de Jorge Lozano Soriano, Silvia Pinal aportó que la gente enviara a través de cartas sus casos. De este modo, juntos hicieron un gran equipo que impactó a los televidentes.