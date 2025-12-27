¿Aumentan los precios de las plataformas de streaming para 2026?

Los precios de las plataformas de streaming para 2026

El 2026 inicia con cambios significativos en el mercado del entretenimiento digital. Diversas plataformas de streaming han anunciado ajustes en sus tarifas, impulsados por el incremento en los costos de producción, la competencia por contenidos exclusivos y nuevas estrategias de negocio.

En México, Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max han predominado en los últimos años, dejando de lado a la televisión tradicional. Sin embargo, el próximo año podrías reconsiderar instalar tu antena o comprar películas en el puesto de la esquina, como se hacía en la vieja escuela, pues todas las plataformas experimentarán aumentos en sus planes.

En La Razón, te contamos lo que se sabe sobre los ajustes habrá en los próximos meses y cuál es el precio actual en pesos mexicanos de las plataformas.

TE RECOMENDAMOS: A plena luz del día La cantante Tania Matus denuncia intento de sustracción de una niña en CDMX

Los precios de las plataformas de streaming para 2026

Netflix:

Actualmente, la plataforma ofrece tres planes mensuales, según las necesidades de cada persona:

Plan Estándar con anuncios: $119 MXN al mes, permite ver contenido en un solo dispositivo, con anuncios y en calidad HD.

Plan Estándar: $249 al mes, habilita dos dispositivos al mismo tiempo, calidad Full HD y opción de agregar un miembro extra por $59 al mes con anuncios o $69 al mes sin anuncios.

Plan Premium: $329 al mes, permite hasta cuatro dispositivos simultáneos, calidad 4K, audio mejorado y la posibilidad de agregar dos miembros adicionales por $59 al mes con anuncios (cada uno) o $69 al mes sin anuncios (cada uno).

Nota importante: El plan Básico se ha discontinuado.

La compañía no ha informado incrementos concretos en sus tarifas para 2026. No obstante, tras dar a conocer la compra de la división de cine y streaming de Warner Bros. Discovery, dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes en el futuro.

En un comunicado dirigido a sus usuarios, la plataforma señaló que “por el momento no habrá cambios”, aunque reconoció que podrían aplicarse aumentos una vez que la operación obtenga la aprobación de las autoridades regulatorias y de los accionistas.

Disney+:

Este servicio combina contenido familiar, producciones originales de Disney y deportes en vivo como ESPN:

Plan estándar con anuncios: $149 MXN, con acceso al catálogo principal y publicidad incluida.

Plan Estándar: $249, sin anuncios, con dos dispositivos simultáneos y acceso a canales seleccionados de ESPN.

Plan Premium: $319, incluye todos los canales de ESPN, mayor calidad de imagen, sin anuncios y hasta cuatro dispositivos conectados al mismo tiempo.

Prime Video:

Plan Estándar con anuncios: $99 MXN mensuales, con acceso a producciones originales y a un amplio catálogo de películas y series.

Plan Estándar sin anuncios: $149 MXN mensuales, con acceso a producciones originales y a un amplio catálogo de películas y series, sin anuncios.

La plataforma no ha anunciado si tiene intención de aumentar sus costos hasta el momento.



