Culpa Nuestra, ¿Cuándo sale la tercera película de Prime Video?

La última parte de la trilogía Culpables, que lleva como título Culpa Nuestra es una de las historias más llamativas de la plataforma de Prime Video. La saga llegó en 2023 a la pantalla chica con Culpa Mía y siguió en 2024 a Culpa Tuya.

Después de que las películas anteriores generaran gran éxito a nivel internacional, llega el momento de ver el fin de la saga. A continuación, te compartimos todo lo que sabemos sobre Culpa Nuestra.

¿Cuándo se estrena ‘Culpa Nuestra 3′?

El largometraje se podrá ver a través de la plataforma de Prime Video a partir del día 16 de octubre. Se espera que la producción repita el éxito de sus predecesoras.

La sinopsis oficial dice: "Nick y Noah se reencuentran por primera vez tras su ruptura en la boda de sus amigos Jenna y Lion. La vida de ambos ha cambiado mucho desde la última vez que se vieron las caras: él se ha convertido en el heredero de las empresas de su abuelo y ella comienza su vida laboral. Sus sentimientos siguen latentes, pero Nick es incapaz de perdonar a Noah, por lo que la gran pregunta es: ¿será el amor más fuerte que el rencor?“.

Sobre el elenco, veremos de nuevo a Nicole Wallace y Gabriel Guevara como los protagonistas. También regresan otros personajes conocidos como Marta Hazas, Iván Sánchez, Víctor Varona y Eva Ruíz. También Fran Morcillo se une al reparto para dar vida a Simon.

Tráiler de ‘Culpa Nuestra 3′