Además de ser un símbolo sexual francés de los años 60, actriz, cantante y activista por el bienestar animal, Brigitte Bardot fue musa para muchos, en particular para músicos.

Su nombre, con su cadencia aliterativa, se convirtió en sinónimo de una especie de belleza clásica. En las canciones, Bardot a menudo no es Bardot la mujer, sino un símbolo de deseo — una forma abreviada de una bomba.

Décadas después de la cima de su fama cinematográfica, los artistas contemporáneos siguen cantando su nombre a pesar de sus numerosas controversias, incluyendo haber sido condenada cinco veces en tribunales franceses por incitar al odio racial y comentarios provocadores sobre el movimiento #MeToo.

Puede que no sea su legado principal, pero Brigitte Bardot, que falleció el domingo en el sur de Francia, seguirá viviendo en las canciones que la mencionan. A través de géneros e idiomas, aquí tienes una muestra.

Brigitte Bardot en el Hotel Mount Royal de Londres el 9 de abril de 1959. ı Foto: AP

11 canciones inspiradas en Brigitte Bardot

‘Seré libre’, Bob Dylan (1963)

La última pista del canónico “The Freewheelin’ Bob Dylan” muestra la verbosidad maliciosa y el folk elástico de Dylan. “Bueno, sonó mi teléfono, no paraba / Es el presidente Kennedy llamándome / Dijo, amigo mío, Bob, ¿qué necesitamos para que el país crezca? Dije mi amigo, John, Brigitte Bardot”, canta. “Anita Ekberg / Sophia Loren / El país crecerá”.

‘Alegría, Alegría’, Caetano Veloso (1967)

El artista brasileño Caetano Veloso compuso la canción de protesta al inicio del movimiento tropicalismo; se convirtió en un sello distintivo de su carrera y en una de las canciones brasileñas más conocidas de todos los tiempos. En él, canta: “Em caras de presidentes / Em grandes beijos de amor / Em dentes, pernas, bandeiras / Bomba e Brigitte Bardot” (“En rostros de presidentes / En grandes besos de amor / En dientes, piernas, banderas / Bombas y Brigitte Bardot”).

‘Bonnie y Clyde’, Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot (1968)

Arquitecto central del pop francés, el cantante Serge Gainsbourg escribió este dúo para él y Bardot. Está inspirado en un poema que escribió la forajida Bonnie Parker, titulado “El final del sendero”, poco antes de que ella y su compañero Clyde Barrow fueran asesinados.

‘Creo que voy a suicidarme’, Elton John (1972)

Piano animado y melodías vocales ascendentes de Elton John, todo para una canción con un título poco optimista. John canta las palabras de su letrista de toda la vida, Bernie Taupin: “Haría una excepción / Si quieres salvarme la vida / Brigitte Bardot tiene que venir / Y verme cada noche”.

‘Mensaje de amor’, Los Pretendientes (1981)

Los Pretendientes saben algo sobre el poder social de Bardot. La principal compositora y líder de la banda de rock inglesa, Chrissie Hynde, canta: “Cuando el amor entra en la sala / Todos se levantan / Oh, es bueno, bueno, bueno / Como Brigitte Bardot”.

‘Nosotros no empezamos el fuego’, Billy Joel (1989)

Quizá sea un poco injusto incluir aquí el clásico de Billy Joel, que menciona más que la mayoría de los éxitos pop, pero es revelador que Bardot reciba un reconocimiento junto a “Budapest, Alabama, Jruschov / Princesa Grace, Peyton Place, problemas en el Suez”, y justo después de “Einstein, James Dean, Brooklyn tiene un equipo ganador / Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland”. Ni un nombre oscuro a la vista.

‘Stratford-On-Guy’, Liz Phair (1993)

“Stratford-On-Guy”, del álbum seminal de la influyente indie rock Liz Phair Exile in Guyville, apunta a la escena musical centrada en los hombres. Pero también utiliza Bardot para describir a una azafata que le recuerda que, aunque las comunidades pueden ser cerradas, todas se ven iguales desde 30 mil pies de altura. “La azafata volvió y revisó mi bebida / En los últimos rayos de sol, una Brigitte Bardot”, canta. “Porque llevaba los auriculares y esos ojos / Que tienes cuando tu situación es tamaño película”.

‘Warlocks’, Red Hot Chili Peppers (2006)

En el segundo verso de “Warlocks”, de los funky rockeros californianos Red Hot Chili Peppers, el cantante Anthony Kiedis casi dice: “Al lado del ring y paso a paso / Otro gran evento en el viejo Rainbow / Estamos justo encima del tupelo / Cuando ella se parece mucho a Brigitte Bardot”. Es una imagen descriptiva de Los Ángeles — incluso con la inclusión de Bardot.

‘Tyrant’, Kali Uchis con Jorja Smith (2017)

La colaboración soñadora de Kali Uchis y Jorja Smith imagina “Bardot” como una abreviatura para una sesión de besos con una pareja complicada. “El mundo nos ha estado pidiendo que perdamos el control”, se desmaya Uchis. “Todo lo que hacemos es francés como Brigitte Bardot (Brigitte Bardot).”

‘Lacy’, Olivia Rodrigo (2023)

Olivia Rodrigo es conocida principalmente por su punk-pop enérgico, pero también es una baladista poderosa; no se olvide que fue “drivers license” lo que la hizo famosa en todos los hogares. “Lacy”, un corte de Guts, es suave y lenta, con Rodrigo obsesionada con una mujer que ella no es. Es una canción celosa, y lista para ser mencionada en Bardot. “Inteligente y sexy Lacy, últimamente estoy perdiendo la cabeza / Siento tus cumplidos como balas en la piel”, susurra cantando. “Deslumbrante estrella, Bardot reencarnada / Vaya, ¿no eres lo mejor que ha existido?”.

‘Red Wine Supernova’, Chappell Roan (2023)

Llega justo al principio para describir un flechazo adictivo. “Ella era una playboy, Brigitte Bardot”, canta la poderosa Chappell Roan del pop sobre sintetizadores elásticos y riffs alegres de guitarra. “Me enseñó cosas que no sabía”.