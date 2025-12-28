Melissa Mae Carlton revela que murió su hija menor, dos años después de la muerte de su otra hija

Millones de internautas se encuentran consternados tras el anuncio de la influencer Melissa Mae Carlton, quien reveló en sus redes sociales la muerte de su hija menor, Molly, ocurrida el pasado 25 de diciembre, apenas dos años después de haber perdido a su otra hija, Abi.

La noticia fue difundida mediante un emotivo comunicado y generó un gran impacto entre sus seguidores, quienes han acompañado a la creadora de contenido en este difícil proceso.

Melissa Mae Carlton revela que murió su hija menor, un año después de la muerte de su otra hija

Una mañana de celebración navideña, como lo es el 25 de diciembre, se convirtió en una tragedia para la familia de Melissa Mae Carlton.

La creadora de contenido compartió que su hija menor, Molly, falleció en circunstancias aún no esclarecidas, aunque mencionó que vivieron horas de angustia médica previas al desenlace.

La coincidencia temporal con la partida de Abi, exactamente dos años antes, en abril de 2024, hizo más profundo el dolor de la familia y de su comunidad digital ante esta nueva pérdida.

“En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reunieron. Esto es lo único que me brindó un pequeño sentido de alivio. Molly extrañaba profundamente a su hermana”, escribió la influencer Melissa Mae Carlton en su mensaje.

La joven madre también manifestó temor por el futuro y por el impacto que esta nueva pérdida tendrá en sus otros hijos. En su comunicado pidió respeto y privacidad, además de oraciones para sus pequeñas.

“Estamos devastados. En incredulidad. Confundidos y en shock. Estamos agotados y sacudidos después de un día lleno de traumas y corazones rotos”, expresó.

¿De qué murió la hija menor de Melissa Mae Carlton?

Aunque las causas oficiales del fallecimiento de la hija menor de Melissa Mae Carlton no han sido confirmadas, ayer la creadora de contenido compartió que se sospecha que pudo estar relacionada con una enfermedad genética del corazón, misma que pudo afectar a su hija Abi, quien murió hace dos años.

“Dudo en compartir ya una actualización médica porque todavía no tenemos un diagnóstico oficial. Pero siento que es importante hacer saber a la gente que esta vez tenemos algunas respuestas”, declaró la madre en una publicación en Instagram.

“Los médicos creen que Molly tenía una enfermedad cardíaca genética y sospechan que este también pudo haber sido el caso de Abi. Estoy compartiendo esto porque creo que podría ser información crítica para las familias que han experimentado SUDC (muerte repentina inesperada en niños)“, reveló Melissa Mae Carlton.

Por ahora, la familia Carlton se resguarda en la intimidad, intentando asimilar la pérdida y encontrar consuelo en la fe y en el recuerdo de sus hijas.