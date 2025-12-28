¿Quién era Brigitte Bardot y de qué murió?

Brigitte Bardot era una actriz francesa que nació el 28 de septiembre de 1932; creció dentro de una familia burguesa en la que recibió una educación estricta, por lo que ella misma consideraba que su característica rebeldía provenía de ahí.

Su primera aparición en el ojo público fue en 1948, cuando gracias a su madre, Anne-Marie Bardot, pudo aparecer desfilando los sombreros del diseñador Jean Barthet, esto pese a que Brigitte no sabía modelar.

Luego de dicho desfile en el que usó sus dotes de ballet, Bardot se convirtió en el rostro de la fragancia Ma Griffe de Carven, y un año después participó en la sesión de fotos para la portada de la revista Jardín de Moda Junior (Jardin des Modes Junior).

Ese mismo año y en 1950, Brigitte apareció en la portada de la revista Elle, mientras que en 1951 Christian Foye la llevó de gira durante un mes para ofrecer funciones del Ballet de los Campos Eliseos como bailarina principal.

Brigitte Bardot ı Foto: Especial

Su carrera en el cine

En 1952 Brigitte hizo su primera aparición en la pantalla grande, pues tuvo una participación en la película Le Troy Normand que fue dirigida por Jean Boyer, y mientras estaban grabando la revista Paris Match la contactó para fotografiarla durante un viaje.

En 1952 apareció con su esposo, Roger Vadim en la película Dientes Largos (Les Dents Longues) dirigida por Daniel Gélin, y en 1953 obtuvo su primer protagónico en la película Un acto de amor, y ese mismo año participó en la obra Invitación al Castillo, por la que recibió elogios por su interpretación.

Primeras apariciones de Brigitte Bardot en el cine ı Foto: Especial

Fue en 1956 cuando Brigitte Bardot alcanzó su reconocimiento mundial tras su aparición en el Festival de Cannes, luego de interpretar a Juliette Hardy en la película Y Dios Creó a la Mujer, escrita por Roger Vadim y Raoul Lévy.

Además de ser una actriz de cine con una filmografía extensa, Brigitte Bardot también fue una cantante con publicaciones desde 1962 hasta 1986, una escritora y una activista en contra del maltrato animal, misma por la que fue premiada y reconocida en varias ocasiones.

Brigitte Bardot y su primer esposo, Roger Vadim ı Foto: Especial

¿De qué murió Brigitte Bardot?

En su cumpleaños de 1960 la actriz Brigitte Bardot fue encontrada inconsciente luego de haber ingerido barbitúricos y cortarse las venas como un intento de suicidio.

Durante su vida Brigitte Bardot tuvo varios intentos de suicidio, y luego de tener un desgaste debido a la persecución que tenía por parte de los paparazis, la actriz decidió alejarse de su participación en la pantalla grande en 1973.

Pese a esto, Brigitte siempre se sintió orgullosa del éxito que alcanzó con su carrera como actriz, pues consideraba que esto le permitía continuar exitosamente con su lucha como activista en pro de los animales.

Brigitte Bardot ı Foto: Especial

Luego de haber permanecido hospitalizada hace un mes, la muerte de Brigitte Bardot, quien tenía 91 años de edad, fue anunciada por Bruno Jacquelin, de la Fundación Brigitte Bardot, a The Associated Press, sin embargo, se desconoce la causa de su muerte.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó una publicación en la que reconoce la carrera y activismo de Brigitte Bardot, quien dijo “encarnó una vida de libertad. Una existencia francesa, una brillantez universal.”